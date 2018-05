Elmo napikon sa Janella, Jameson gimik

How true ang balitang ang susunod na project ni Janella Salvador will feature her with another new leading man?

Yes, matapos nga ang pinag-uusapang bonggang tambalan nila ni Jameson Blake, sa iba na naman daw ipapareha ang magandang aktres, dahil mukhang mas suwerte ito sa ganung set-up.

Does this mean na talagang unti-unti na siyang inihihiwalay kay Elmo Magalona? To be fair kay Elmo ha, nagsipag din naman ito sa pag-promote ng So Connected movie nina Janella at Jameson, kahit pa nga mas marami ang nagsasabing higit na bongga ang chemistry ng Jamella, kesa sa Elnella?

Well, kapag siguro nailabas na din ang Walwal movie ni Elmo, baka dun natin masabi na mas okey kung wala nga siyang ka-tandem.

Hindi nga raw ito nagpakita sa premiere night dahil ayaw nitong mang-agaw ng eksena, pero hindi rin daw ito sumipot sa supposedly ay after party ng tropa nila nina Janella. Ang tsismis pa, ikinainis nito ang mga tweet and message na wala silang kemistri ng aktres.

Baka nga lalo lang itong ma-out of place o mapikon sa ganda ng mga review at word of mouth ng So Connected, na tila hindi na-achieve ng alinmang Elnella project? (Ambet Nabus)

‘So Connected’ tagumpay

Kakaiba ang So Connected dahil umikot talaga ang buong pelikula sa paggamit ng social media at kung paano nitong naapektuhan ang emosyon ng tao, lalo na sa isyu ng pag-ibig.

Magaling talaga si Direk Jason Paul Laxamana sa mga ganitong bagong tema. For sure, masayang-masaya ang Regal Films sa success ng movie dahil nagkaroon nga ito ng ‘word of mouth’ at sa pamantayan nilang makaabot ito ng P50 million gross, ay big hit na ito at tunay na blockbuster.

“Uy, at least sina Mother Lily Monteverde at Ms. Roselle, hindi naniniwala sa padding ng earning noh! Pag hit ang movie nila, hit talaga at hindi ‘yung nagmamalaking hit, pero puwede kang maglaro ng basketball sa loob ng sinehan,” sey ng isang mataray na kilig na kilig sa So Connected movie.