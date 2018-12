Elmo ‘di pa sikat laos na!

Naging malaking pagsubok para kay Elmo Maga­lona ang taong 2018. Hindi kasi naging successful ang dalawang pelikulang ginawa niya na A Fairy Tale Love Story at Walwal.

Wala rin siyang naging teleserye sa kabuuan ng taon pagkatapos ng pinagbidahan niyang Born For You with Janella Salvador.

At ang pinakamalaking issue kay Elmo ay ang akusasyon ng ex-girlfriend at ka-loveteam niyang si Janella na isa siyang mapanakit na boyfriend.

Naging tahimik lang si Elmo sa matinding akusasyon sa kanya ni Janella. Nagpapasalamat lang ito sa suporta na binibigay sa kanya ng kanyang pamilya.

”Yeah, it’s really been a challenging year, for me definitely. And I’ll be honest, it wouldn’t have been possible without the help and love of my family, friends, and ‘yung mga sumusuporta sa akin.

“You need to keep good company around you all the time, so that ma-feel mo that you’re not alone.

“But I’m doing fine naman, keeping my focus,” sabi ni Elmo na naungusan na ng ibang ka-edad niyang aktor sa ABS-CBN 2.