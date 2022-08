Elma durog-puso sa pagyao ni Lydia

HINDI naiwasan ng tinaguriang Southeast Asian Games (SEA) Iron Lady na si Elma Muros-Posadas na lubhang malungkot sa pagpanaw ng kanyang dating kasamahan sa Project: Gintong Alay hanggang sa national team sa Philippine Athletics Track and Field Association (PATAFA) na si Lydia de Vega-Mercado.

“RIP Diay, Iwill miiss u,” sabi ng mula Magdiwang, Romblon na si Elma. “Sa totoo ikaw ang IDOL ko mula sa Romblon sa taon ng 1978 sa radyo lang kita nababalitaan, ikaw ang dahilan kung bakit ako pumasok sa athletics, volleyball ako dati, nangarap ako na maging katulad mo, nais makita at makasama balang-araw, kaya nagsikap ako at natupad ko naman at nagkasama tayo sa Gintong Alay sa murang edad na 14, 1981 sa Baguio,” sabi nito.

“Kahit saang laro magkasama at parating magkatabi tayo lalo na sa picturan na. Salamat nakilala at sumikat din ako dahil parating nakakabit ang pangalan ng Elma Muros at minsan napapagkamalan pa na si Lydia De Vega, kaya maraming salamat sa lahat lahat ng memories natin, hindi kita malilimutan Diay,” emosyonal nitong pahayag.

“Ngayon nasa mabuting kamay ka na ng Panginoong Diyos, I will miss you forever, I love you Diay,” sabi ni Elma. (Lito Oredo)