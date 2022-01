Ellen sagana sa dilig kay Derek

Nilaswa ng netizen si Ellen Adarna sa posting niya sa Instagram na nagpapakita ng flexibility ng kanyang katawan sa stretching. Mapapanood na nagawa ni Ellen na binatak ni Ellen ang kanyang mga binti at inilagay ang mga paa sa likod ng batok.

“Stretch na lang kai! #pamaOL #naOL #cooldown @beatrizzzo,” sabi ni Ellen.

Dahil nakabukaka si Ellen, binigyan ng malisya ni @jjv_moto at nag-comment na, “Dinner is ready Derek.”

Sa halip na mabuwisit sinakyan ni Ellen ang comment at pinalabas na hindi lang sa gabi niya binubusog ni Derek, kundi sa lahat ng oras.

Ibig sabihin, sagana sa dilig, kamunduhan, kaligayahan si Ellen sa kanyang asawa.

“Not only dinner…Breakfast, am snack, lunch, pm snack, dinner and midnight snack. He’s well taken care of,” sey ni Ellen.

Sumawsaw ang iba sa comment at nagsabing “buffet yarn”, “swerte ni derek gwapa” at “well fed” daw ang aktor. (Rey Pumaloy)