Pag-amin na ba ang recent post nina Derek Ramsay at Ellen Adarna sa kanilang mga Instagram account?

Ano rin ang ibig sabihin ng mga snake emoji o sign na caption nilang pareho sa kanilang pictures? Yung pinost ni Derek na picture nila ni Ellen ay hitsurang pang-mag-dyowa na inlab-inlaban.

Pinuno nito ng snake ang caption. So, warning ba ito sa maga-attempt na mang-ahas sa isa’t isa sa kanila o natuklaw na ni Ellen ang puso ni Derek?

Sa post naman ni Ellen, isang snake pa rin at fire ang caption. Pero may comment si Derek dito na “crush” at nireplyan ni Ellen nang, “crush mo pa lang ako dito… wow hahahaha.”

Kinain ba ni Ellen ang una niyang sinabi nang maisyu sila ni Derek na hindi niya ito type?

Sa isang banda, whether officially na sila nga or what, hindi pa rin natitinag ang ilang netizens sa pagbibigay ng taning sa dalawa.

Sabi ng isang netizen, “Sa umpisa lang yan. Magba-blockan din kayo in the future ahaha. ‘Tas ide-delete mo mga ‘to.”

Paolo hadlang sa wedding nina Lian, John

Akala namin, finally ay naapruban na ng korte ang marriage annulment nina Lian Paz at Paolo Contis nang makita namin ang post nina Lian at ni John Cabahug.

Si John ang ama ng ikatlong anak ni Lian at walong taon na ang relasyon nila na sinelebreyt nila noong February 23. Halos pito o walong taon na rin Cebu based si Lian kunsaan, nakatira at may mga negosyo si John.

Kasama nila ang apat na babaeng anak. Isa sa previous relationship ni John, ang dalawang anak na babae ni Lian kay Paolo at ang anak nina Lian at John.

Ang caption kasi ni John sa kanyang social media post kunsaan, kitang-kita ang binigay niyang engagement ring kay Lian, “What is delayed is not denied. Sabay tayong maghintay mahal. Happy 8th year anniversary Lian. I Love you.”

Kaya minessage namin si Lian at tinanong kung na-grant na ang annulment nila ni Paolo. Ayon dito, hindi pa rin nga raw naga-grant ang annulment nila. Kaya naghihintay lang din daw siya at nagdarasal na maayos na.

Sa part ni Paolo, siguro tulad din naman ni Lian, wala na rin itong ibang hiling kung hindi ma-annulled na nga sila at eventually, mabasbasan na rin ang pagsasama naman nil ani LJ Reyes.

Janno, Kitkat ‘sinipa’ ng Iglesia Ni Cristo

Kahit na kagagaling ni Janno Gibbs sa isyu with his co-host na si Kitkat, mukhang in positive at fighting spirit naman ito ngayon.

Dahil sa nangyari sa kanila ni Kitkat na umabot sa social media at naging isyu, pareho silang pinakiusapan ng management ng Net 25 na umalis na lang sa show nila.

Siyempre, INC ang may-ari ng istasyon at siguradong against sa policy nila ang mga ganitong awayan o scandal.

Ang show nila ay ang Happy Time at naiwan na lang nila dito si Anjo Yllana na ayon nga kay Janno, siyang mamimiss niya.

So yun nga, mukhang kahit nawalan ng show at siyempre, isa sa sure source of income na, mukhang positive lang si Janno na ang hinaharap ngayon ay ang paggawa ng kanta.

Ito ang recent post niya na may caption na, “Back in the studio. New song. Soon.” At base sa mga nag-comment, halos lahat naman ay masaya na back to music ito at isa sa comment nga sa kanya, “Better days ahead. More blessing for you.”

“When one door closes another one will open.”