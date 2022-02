Ellen miss na patulis na boobs

RP

Sinariwa ni Ellen Adarna ang panahon kung saan hindi pa lawlaw ang kanyang boobey.

Sa Instagram story ni Ellen, binalikan niya ang kanyang pigura noong 2014, kung saan ‘perky’ pa daw ang kanyang dibdib.

“I miss my perky boobs,” sambit ni Ellen.

Ayon sa Urban Dictionary, ang perky boobs ay kapag patayo ang hulma ng dibdib ng isang babae.

“When a girls boobs don’t sag. They’re usually higher up,” ayon sa Urban Dictionary.

Matatandaan na inamin ni Ellen na nagbago na ang kanyang katawan dahil sa pagpapa-breastfeed.

“As much as I’d want to be a hubadera and wear all kinds of bikini top unfortunately, not all bikini top cuts and style look good on me anymore because of my sagging breasts due to breastfeeding,” lahad ni Ellen.