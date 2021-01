Ellen ‘di type dyowain ni Ramsay

Itinanggi na ni Derek Ramsay na may something sa pagitan nila ni Ellen Adarna.

Ang dalawa nga ang laman ngayon ng mga news sites dahil sa inilabas na pictures at video ni Ruffa Guttierez na very cozy sa isa’t-isa ang dalawa.

Nagkaroon ng intimate dinner ang mga “neighbors” daw kabilang na si John Estrada. Ayon naman kay Derek na siyang nag-host ng intimate dinner party, there’s nothing between him and Ellen.

Nahihiya na raw si Derek na lahat na lang, lalo na after his break-up with Andrea Torres, nai-link sa kanya.

Nag-uusap lang daw sila ng normal ni Ellen at kumbaga, true to Ruffa’s caption, walang malisya ang nakitang mga titigan na lang nilang dalawa ni Ellen.

Itinanggi rin minsan pa ni Derek na walang anything sa kanilang dalawa ni Pops Fernandez na tila pinaniniwalaan ng karamihan ng netizens na dahilan ng paghihiwalay nila ni Andrea.

Sinagot din ni Derek ang ilan sa nag-comment sa kanya sa Instagram. May nagsabi rito na grabe at sobrang saya raw ni Derek ngayong nakawala na ito kay Andrea.

Nag-reply ang actor rito at sinabing, “Please don’t be rude.”

***

Kelvin walang ‘K’ maging Alden

Pareho raw– achievement at the same time, pressure para kay Kelvin Miranda na nile-label siya bilang “The Next Alden Richards.”

Alam daw niya kung gaano na kalaking artista si Alden kaya nandoon daw talaga ang pressure at the same time, natutuwa siya kung nakikita nga siya na posibleng sumunod sa yapak nito.

Isang malaking hamon nga kay Kelvin ang “The Lost Recipe” na magsisimula ng mapanood sa January 18. Maganda ang trailer na mukhang inspired ang technical aspect sa mga Korean series, lalo na yung mga may halong fantasy at the same time, ang pagpapakita ng kultura ng Pilipinas.

Mapapanood din sa serye ang ilan sa mga tourist spot sa bansa na sa Manila lang matatagpuan. Napapanahon lalo na ngayong may pandemya na mas mapalakas pa ang turista sa bansa. Kaya nakipagtulungan din ang DTCAM (Department of Tourism, Culture and Arts of Manila), Intramuros Administration at Manila City Personnel Office.

Ilan sa mga location na nakita namin ay ang Jones Bridge, Gota de Leche, Intramuros, Luneta at iba pa.

Malaking production at ang laki ng tiwala ng network kay Kelvin na ginu-groom talaga bilang isa sa mga Kapuso Leading man.

Mahuhusgahan na rin kung marami ang kikiligin sa bagong tambalan nila ni Mikee Quintos.