Ellen ‘di payag magpaloko kay Derek

Mabilis na “No!” at paulit-ulit na “no” pa ang sagot ni Ellen Adarna sa tanong sa kanya ng mga netizen.

Mahilig si Ellen magpa-IG Stories na “Ask Me Question” at ang tanong nga sa kanya, kung matatanggap daw ba niya kung magtsi-cheat o lolokohin siya ni Derek.

Sumagot din si Derek at isang “No” rin ang sagot nito na hindi raw niya lolokohin si Ellen, his future wife.

At saka naglitanya nang, “Why would I cheat on her? Why do you have to talk about negativity?”

John Lloyd, Elias madalas magkita

Sinagot din ni Ellen kung nakausap o nakilala na ni Derek ang magulang niya at pamilya kahit virtually lang.

Sey nito, “Yes, before he proposed, he asked permission from my mom.”

Gayun din ang tanong kung nakikita pa raw ba ni Elias ang tunay na ama nito na si John Lloyd Cruz. At yes din ang sagot ni Ellen na hinahatid-sundo raw ang anak nila.

Sa ngayon, mukha ngang smooth lang at enjoy si Ellen sa buhay niya.

Alice bitbit na si baby pagbalik ng Pilipinas

Babalik na sa bansa ang actress na si Alice Dixson mula sa Canada. Pero sa pagbabalik niya, isa na siyang ina at kasama na niya ang kanyang baby through surrogacy.

Masaya si Alice dahil nagtagumpay ang akala niya, baka last attempt na nila ng partner niya for surrogacy last year, pero yun pa ang nag-work-out at ngayon nga, kasama na niya ang baby nila pauwi ng Pilipinas.

Aminado si Alice na kinakabahan din siya at marami raw ang nag-a-advise sa kanya na ‘wag munang umuwi sa bansa dahil nga sa dami ng positive COVID-19 cases, pero mukhang uwing-uwi na talaga ang isa sa leading ladies ni Dennis Trillo sa GMA-7’s “Legal Wives.”

Ayon sa Instagram post ni Alice, “Hee haw! Lets take these new wheels out for a spin shall we?!

“Watch out for my upcoming vlog on how to fly solo with a newborn (that’s right peeps no assistant in tow) just little Baby A & I.

*Truth be told: I’m a bit anxious about flying back to Manila this month with travel restrictions, Covid & all.

“Many people have questioned and discouraged me pero tingnan natin.”

Dennis maayos na relasyon sa mga anak

Naniniwala si Dennis Padilla na kaya naging mabilis na rin ang paggaling niya sa COVID19 dahil daw sa dasal mga anak niya.

Twelve days daw na nasa hospital si Dennis, pero mukhang kumpara dati, talagang mas strong na ang relasyon niya ngayon sa mga anak niya kay Marjorie Barretto.

In fact, halos araw-araw rin daw niyang nakakausap ang anak na si Julia Barretto at ina-assure raw siya nito na ipinagdadasal nilang magkakapatid na gumaling at maka-recover na ang ama.

Ngayon, itinutuloy na lang daw nito ang complete healing and recovery sa bahay na niya.