Ellen, Derek 2023 pa gagawa ng baby

Nag-Instagram live si Derek Ramsay habang nasa tabi niya ang anak nina Ellen Adarna at John Lloyd Cruz na si Elias.

Kung pagbabasehan ang closeness at sweetness ni Elias kay Derek, madaling sabihin na very close talaga ang bata sa kanyang Tito Derek.

Sa IG live ni Derek na “Ask me a question,” sinagot nito ang ilang tanong ng mga follower niya. Isa na rito kung kumusta raw ang married life niya.

Sey naman ni Derek, “Married life is beautiful. It’s wonderful.

“I’ve never been this happy in my life.”

At sinabi na rin nito na may plano sila ni Ellen na magkaroon talaga ng sarili nilang baby. Though, may dalawa silang anak na kasama ngayon. Anak ni Derek sa unang marriage niya at si Elias nga.

Pero ayon dito, “Yes, probably next year. I want a boy and Ellen wants a girl.”

Tinanong din si Derek kung ano raw ang nararamdaman niya kay Elias. At sabi nito, “I love this boy so, so much!”

At ngayong 2022, talagang sa Africa ang dream honeymoon nina Derek at Ellen at ito raw talaga ang nilu-look forward niya sa taong ito.

At kahit honeymoon, bitbit pa rin nila si Elias.

“I’m really looking forward to our honeymoon where we will be bringing this little boy to Africa,” sabi ni Derek.

Jasmine emotera kay Richards

Tila naging emotional si Jasmine Curtis-Smith sa naging birthday greetings niya sa kanyang leading man na si Alden Richards.

Ika-30th birthday ni Alden noong January 2 at bukod sa birthday week ni Alden, finale week na rin ng kanilang primetime series sa

GMA Network, ang “The World Between Us.”

Iba ang naging impact ng seryeng ito para kina Alden at Jasmine. At hindi lang bilang mga actor, pero gayundin sa kanilang closeness.

Nagbalik-tanaw si Jasmine ay sampung taon na ang nakararaan kung saan una raw silang nagkasama at pinost pa niya ang picture nilang dalawa.

Sabi ni Jasmine, “Happiest birthday @aldenrichards02! It’s been 10 years since that ribbon cutting and all I can say is cheeeers and that I will always be your friend beyond the cameras.

“Ps. Since this is our last week as Lia and Louie on air for #TheWorldBetweenUs, thank you for making it a breeze to work with you (as always). May you rock all upcoming projects this 2022!”