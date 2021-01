Ellen DeGeneres natameme sa PH cola commercial

Ibang level na ang viral commercial ng isang cola company sa bansa.

Ito’y matapos makarating sa American variety comedy talk show na ‘The Ellen DeGeneres Show’ ang kakaibang commercial ng RC.

Nitong January 23 na-feature ang commercial sa segment ng show na ‘Ellen and Twitch Guess What’s Going to Happen Next in This Crazy Commercial’.

Hindi makapaniwala si Ellen sa commercial at maging ang co-host niyang si Twitch ay na-weirdohan at natameme rito.

Ang commercial ay tungkol sa estudyanteng nagtanong sa kanyang ina kung ampon ba siya dahil sa pagkakaroon niya ng apat na baso sa kanyang likod.

Nagalak naman si Herbert Hernandez sa pag-feature ni Ellen sa commercial.

“My gahd! @rccola_ph sa @TheEllenShow waaaaaaaaa!!!! Dati pangarap namin ma hagip man lang sa @KM_Jessica_Soho,” tweet ni Hernandez, na gitarista ng Moonstar88 at founding partner ng Gigil Group, ang grupo na nasa likod ng commercial. (Issa Santiago)