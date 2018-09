Ella tinawag na walanghiya, kapalmuks ng kampo ni Sandara

Bad vibes si Ella Cruz sa mga K-pop addict,­ lalo na sa mga taga­hanga ni Sandara Park. Kaya hayun, mega explain si Ella sa Twitter account niya pagkatapos niyang makatanggap ng mga comment mula sa netizen.

Ang nangyari kay Ella na sa kagustuhan na makapanood ng concert ng grupo ng BlackPink e, itinag si Sandara para manghingi ng concert ticket.

Sey niya, “penge po ticket ng Blackpink concert please @krungy21.”

Ipinaliwanag naman ni Ella sa isang comment niya na, “no joke, nag-check na ko ng flight ticket, naka-set na ko bumili ng concert ticket rin kaso auction ticket nga siya so medyo mahirap talaga.”

Ilan sa mga comment ng netizen sa tweet na ‘yun ni Ella na binura niya rin, “Big­lang kilala ni si ati? I mean, wow.”

Sabi naman ng isang fan ni Sandara na may Twitter name na @fxghtingforBB, “You are a SONE right? You never supported Dara then you’re asking her to do something for you? Hala. Ang kapal talaga.”

Eh, mukhang na-hospital pa lately si Sandara kaya hirit ng isang fan kay Ella, “True. Di naman sila close. Di man lang kinamusta kalagayan ni Dara.”

Anyway, dahil nga pinuputakte na siya ng mga nega comment at pangba-bash, series of tweets naman ang naging sagot ni Ella sa mga ito na in-short, nireplayan niya na sana raw intindihan ang tweet niya na bibili talaga siya, pero mahirap maka-secure ng ticket. At biro lang naman daw ang hirit niya na pahingi ng ticket.

Sey ni Ella, “Why did I tagged Ms. Sandara Park? Kasi nga like narinig ko nga kaninang umaga, Ate Kim Chiu’s ticket was from Ryan Bang na bigay ni Ms. Sandara, now lahat kayo sinasabi na walang hiya at makapal mukha ko, sana wag nyo na lang muna si­neryoso tweet ko kasi hindi naman talaga TOTOONG nanghihingi ako ng ticket THRU TWEET. Ako po ay nagtweet lamang pero alam ko pong imposibleng mangyayari yun. Grabe kayo sakin. Lahat na lang ng mga tao ngayon may nasasabi kaya minsan mas okay na lang tumahimik, eh.”