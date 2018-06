Elizabeth tinawag na magnanakaw ‘Idedemanda ko si Azenith!’

Nagpahayag ang kap­wa-Uragon namin na si Elizabeth Oropesa ng kanyang pagka­dismaya kay Azenith Briones. Kaugnay naman ito sa isyung pagkuha niya ng kanyang sariling mga alahas na ipinabebenta umano sa da­ting aktres na naglabas nga ng video na parang siya pa itong tinatawag na ‘magnanakaw’.

Sey ni Manay Beth sa kanyang Facebook account na Jacqueline Elizabeth Freeman…

“MAYROON PONG IPINAKALAT NA VIDEO SI AZENITH BRIONES. MAY MALISYA DAHIL PINALA­LABAS NIYANG MAGNANAKAW AKO. HINDI PO YAN TOTOO DAHIL SARILI KO PONG ALAHAS ANG KINUHA KO NA IPINABEBENTA KO SA KANYA. WALANG IBA.

“KINUHA KO NG HINDI NAGPAALAM DAHIL HINDI KO NAGUSTUHAN ANG MGA NARINIG KONG SINASABI NIYA TUNGKOL SA AKIN AT SA IBA PANG KAIBIGAN DIN NYA. SINABI KO SA KANYA NA HINDI KO SIYA SISINGILIN. WALA AKONG HININGING PERA. MAY MGA TESTIGO AKO.

“IDEDEMANDA KO SIYA. MASYADO SYANG MAPANIRA NG TAO. NAG-APOLOGIZE PA AKO. SINABI KO NA DALA LANG NG GALIT KO. PURO DIYOS ANG BINABANGIT NIYA TAPOS GANITO?

“ANONG KLASENG TAO ANG GAGAWA NG GANITO? NAAWA AKO DAHIL BAKA KAILANGAN NG PANSIN.”

Ugnayan kay Atong Ang dapat linawin ni Greta

Kung hindi nga sigu­ro dahil sa social media ay wala nang gaanong papansin sa isyu ng mga beterana nating celebrity.

Nauna na nga riyan si Gretchen Barretto, na matapos mag-post ng video kaugnay ng letter-sender na kanilang pinagtawanan, eh biglang nag-apologize at nang maungkat ang relasyon nito sa kilalang businessman na si Tony Cojuangco ay bigla pa itong proud na nag-announce na ‘happily mistress siya nito for 24 years now’.

Actually, marami pang hindi masyadong kagandahang tsismis kay Greta lalo na ang pagkakaroon umano nito ng ugnayan sa kontrobersiyal personality na si Atong Ang.

Ang dami-daming sighting report sa kanila mula sa iba’t ibang event hanggang sa mga biyahe abroad, at kahit na nga sa mga sabungan ng manok, kung saan proud pa raw na nag-tsi-cheer si Greta sa mga manok-panabong ng negosyante. And with the latest controversy that Greta is in, hayan at very much in na naman siya.

‘Little president’ nakinabang sa Kris-Mocha giyera

Hayan na, nang dahil sa pagpapansin ni Kris Aquino, sari-saring mga isyu tuloy laban sa kanyang mga magulang ang lumabas.

May mga political analyst at mga nag-aaral ng history na biglang ni-remind si Kris ng mga umano ay ginawa ng kanyang ama bago pa man siya pinaslang at ginawa naman ng kanyang ina during her term as President.

Pinakanabuksan nga rito ay yung siya mismong pag-upo niya sa korte bilang personal witness laban sa kasong isinampa niya noon sa batikang journalist na si Ka Louie Beltran.

Biglang nanahimik ang kampo ni Kris sa mga nasabing isyu at tila wala naman masabi ang kinampihan niyang ‘little president’ na mukhang siyang nag-enjoy at nakinabang sa isyu nina Kris at Mocha Uson.