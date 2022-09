Elizabeth, The Queen for All Seasons

Kung ang kumander ni Congressman Ralph Recto na si Ate V, as in Vilma Santos, ang “Star for All Seasons,” puwede namang sabihin na “Queen for All Seasons” ang namayapang Reyna ng Britanya na si Queen Elizabeth II.

Sa totoo lang, uhugin pa lang ako at naglalaro ng holen eh nadidinig na natin ang pangalang Queen Elizabeth, na ang tunay at buong pangalan mga tropapips eh Elizabeth Alexandra Mary Windsor.

At kamakailan nga lang, sa edad na 96 ay pumanaw ang reyna ng Britanya, at ilang pang bansa (gaya ng Canada). Kung Pinay si Queen Elizabeth at nasa Pilipinas siya, malamang na manghihinayang ang mga kaanak niya dahil apat na taon na lang ay makatatanggap na sana siyang P100,000 cash gift alinsunod sa batas.

Tuloy napaisip ang ilang nating kurimaw kung kuwalipikado raw kayang tumanggap din ng P100,000 cash gift ang mga dual citizen nating kababayan na 100 taong gulang na, kahit naninirahan na sila sa ibang bansa?

Aba’y baka kailangan sigurong amyendahan ang batas tungkol diyan na Republic Act 10868, o ang Centenarians Act. At kapag inamyendahan, baka kailangan na ring dagdagan ang P100,000 regalo dahil sa inflation rate.

Balik tayo kay Queen Elizabeth, gaya ng maraming Pinoy, aba’y dedma rin tayo sa ale dahil hindi naman natin talaga siya kilala. Iilan na rin lang kasi ang bansa na may monarkiya, o sistema ng pamahalaan na may say pa ang mga hari o reyna o emperador.

Kung tutuusin, baka nagsimula lang magkaroon ng interes o kaalaman ang mga Pinoy kay Queen Elizabeth, nang ikasal ang anak niyang si Prince Charles (na King Charles III na ngayon dahil siya ang pumalit sa pumanaw niyang ermat), kay Princess Diana, na pumanaw na rin.

Bukod kasi sa mala-fairly tale ang love story noon nina Charles at Diana, naging paborito ring paksa ng mga “marites” ang kanilang buhay mag-asawa na nauwi sa hiwalayan.

Siyempre, dahil mga “royal blood” ang mag-asawa, kasamang inabangan noon ang “royal” reaction ng Reyna. Pero wala naman tayong nadinig na iniutos si Queen Elizabeth na taong ipinakain sa leon o pinapugutan ng ulo dahil sa naging gusot sa pagsasama ng mag-asawa.

At nang pumanaw nga si Diana dahil sa aksidente noong 1997, hindi pa rin naiwasan na makaladkad ang pangalan ng Reyna sa mga kontrobersiya sa nangyari. Hanggang sa ikasal nga ulit si Charles kay Camilla, na may titulo na ngayon Queen Consort, na parang Reyna Sulsol ang tunog. Sa Pilipinas— Marisol

Ngunit kung ang mga taong mahilig manood ng pelikula ang tatanungin, malamang na madali nilang makilala at matandaan si Queen Elizabeth. Kahit kasi Reyna, sinasabing “game” siya na “gayahin” sa mga pelikula–kahit pa magmukhang katawa-tawa.

Gaya sa action comedy movies na The Naked Gun ni Leslie Nielsen, o sa Austin Powers in Goldmember ni Mike Myers, at sa Johnny English Reborn ni Mr. Bean, na inipit sa ulo ni Mr Bean at pinukpok ang ulo ng kunwaring “The Queen.”

In short, hindi balat-sibuyas si Queen Elizabeth. Kaya naman siguro napamahal siya sa marami. Bagay na dapat tularan ng ibang lider at prominenteng tao na madaling maging reklamador kapag “nakakatuwaan” ng iba. Laging Tandaan: “Bata mo ko at Ako ang Spy nyo!”