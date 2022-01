Elisse makamandag ang alindog

Kung kailan nagkaanak, mas naging palaban sa pagpapaseksi si Elisse Joson, ha!

Kung noon ay madalang siyang mag-post ng mga sexy photo sa Instagram, ngayon ay sunod-sunod talaga. Tila pinagmalalaki nga niya na kahit may anak na siya, hindi niya pinabayaan ang kanyang alindog, na mas maangas, mas seksi nga siya ngayon.

“Birthday suit,” ang caption ni Elisse sa sexy photo niya na halos lantad na ang kanyang boobey dahil sa lawak ng cut ng dibdib sa swimsuit niya.

“Bakit naman ganun, kaaga-aga pasabog agad ang kaseksihan!”

“Iba ang awra mo ngayon, mas makamandag!”

“Hanep ang kaseksihan mo! Parang hindi nanganak!”

Well, suwerte naman ni McCoy de Leon, di ba?

Candy 2 beses nagka-Covid

Kaloka ang karanasan ni Candy Pangilinan sa Covid-19, ha! Imagine, dalawang beses na siyang tinamaan nito.

Una nga ay noong December 2020. At noong December 2021.

Pinakita nga ni Candy sa kanyang YouTube channel ang karanasan niya sa virus, na may titulong ‘Covid For The Second Time Around;.

“Hi guys wala si Quentin ngayon, kasi naka-isolate ako. Kasi nga Covid positive ako. It’s my second day. Parang mahahati ang ulo ko. Masakit ang buto-buto ko. Natatakot lang ako kasi baka mag-positive rin sila (mga kasama niya sa bahay).

“Hindi pa alam ng doctor ko kung Omicron ito o Delta.

“Hindi ko talaga alam kung saan manggagaling at kung kanino mahahawa. Masakit ang ulo ko. May sipon ako. May ubo. May makati.”

Ang patuloy na mag-ingat ang hiling ni Candy sa lahat.