Eliminasyon ng Master Breeders Cup patuloy

Patuloy ang three-stag eliminations ng Master Breeders Cup 10-Stag National Derby na ginaganap sa iba’t ibang sabungan sa Pilipinas.

Nakaraan lamang ay nagkaroon ng eliminations ang MBC sa Bulacan, Sta. Cruz, Laguna at Soccsksargen.

Maraming sumali, marahil ay dahil sa laki ng guaranteed prize na umabot sa P85M kung saan ang magkakampeon ay tatanggap ng tumataginting na P20M.

Ang format ng derby na may pot money na P5,500 ay 3-stag elims, 3-stag semifinals at 4-stag finals.

Nagsimula ang elims noong Nobyembre 2 habang sa Disyembre 20 ang Grand Finals.

May P5,000 per win pero ipatutupad lang ito sa eliminations, habang may premyo na rin na P5M ang makaka-perfect six points sa elims hanggang semifinals.

Hahamig ng P2M ang first runner-up, P3M sa second habang P6M ang kukubrahin ng third runner up.

Samantala, mag-uuwi rin ng P3M at P1M ang winning handler at gaffer ayon sa pagkakasunod. (Elech Dawa)