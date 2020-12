Elijah, Kokoy maraming pasabog sa Netflix

Alam mo, Dondon (my dear editor), ngayon ang start ng streaming sa Netflix ng “Gameboys” BL (boys’ love) series nina Elijah Canlas at Kokoy de Santos.

Maraming nagsasabing napanood na naman daw nila sa YouTube channel ng The Idea First Company ang “Gameboys” kaya baka hindi na mag-trending ‘yon sa Netflix.

Pero nang makatsikahan ko si Direk Perci Intalan na isa sa producers ng nasabing BL series, ikinuwentong “level-up” edition pala ang mapapanood sa Netflix.

Marami raw mga bagong eksenang idinagdag doon.

“Yes, nag-shoot uli kami. Maraming bagong mapapanood para sa ‘level-up’ edition na mapapanood sa Netflix. So, kahit napanood mo na sa YouTube channel ng The IdeaFirst Company ‘yung ‘Gameboys’, dito sa Netflix edition, marami ka pang ibang mga mapapanood,” sabi ni Perci.

‘Yung movie version naman daw ng BL series nina Elijah at Kokoy ay hindi pa raw nila sinimulan dahil inuna nila ang book two noon.

Film style nga raw ang paggawa nila, kaya hindi niya masasabi kung ilang episodes na ang natapos nila.

“Pero tigil muna kami. Kasi magla-lock-in uli si Elijah for ‘Paano Ang Pangako?’. Si Kokoy naman, may book two rin ng ‘Stay-In Love’ nila ni Maris (Racal).

“So, parehong busy ‘yung dalawa ngayon, kaya stop muna ‘yung sa book two ng ‘Gameboys’.

“Hopefully, last week of January, makapag-resume kami. Pero kung hindi kakayanin, February na, baka first week,” impormasyon pa ni Perci.

Sina Elijah at Kokoy nga ang itinuturing na breakout stars ngayong panahon ng pandemic dahil kung kailan matindi ang COVID-19 ay bigla naman silang sumikat dahil sa “Gameboys” at ngayon nga ay kaliwa’t kanan ang kanilang projects.

Jinggoy mamimigay ng pera

Akala ko ay hanggang after New Year na sa Cebu si former Senator Jinggoy Estrada kung saan sila nagbabakasyon ng kanyang pamilya since December 26, pero sa tsikahan namin kahapon ay ikinuwento niyang babalik na siya ngayong araw na ito ng Maynila.

Magkakaroon din daw siya ng special New Year’s episode mamayang 8:00PM ng kanyang “JingFlix” sa kanyang official Facebook page.

Dapat ay January 4 na babalik ang “JingFlix”, pero gustong magpaka-generous ni Jinggoy at gusto niyang makuha na ang jackpot prize, so, dapat lang daw na tumutok sa kanyang Facebook show kung saan bukod sa may pa-game na siya ay marami pa siyang kawanggawang ginagawa.

Anyway, showing pa rin sa Upstream.ph ang “Coming Home” Metro Manila Film Festival 2020 movie nila ni Sylia Sanchez at masaya ang actor/politician sa mga nagpapakita ng suporta sa kanilang pelikula.

Hindi man nominated si Jinggoy sa MMFF virtual awards night ay marami naman ang pumuri sa akting niya sa “Coming Home”, huh!

Hunk actor bumalik sa nilayasang network

Pinaplano na ang career ng hunk actor na ito. Mas magiging visible na siya ngayong 2021 dahil may bago na siyang manager.

Exciting ang mga plano kay hunk actor ng kanyang bagong manager at this January, may bonggang contract signing siya na invited tayo, Dondon.

May mga nagtatanong nga pala kung babalik si hunk actor sa dati niyang home network dahil nag-guest siya sa isang show doon.

Well, ‘yun ang dapat matanong kay hunk actor at sa bago niyang manager sa kanilang contract signing!