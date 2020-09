Elijah, Kokoy ‘finale’ ‘di mapapanood sa Linggo

Naku, Dondon (my dear editor), alam kong galing na galing ka kay Elijah Santos bilang si Cairo Lazaro sa BL (boys’ love) series na “Gameboys” na napapanood sa The IdeaFirst Company YouTube channel.

Bongga nga ‘yung papuri mo kay Elijah noong episode 12 na napanood noong Sunday at alam kong tututok ka sa finale episode nila ngayong Sunday.

Pero alam mo, Dondon, may nakapagtsika sa akin na mabibinbin na naman ang pagpapalabas ng “Gameboys”.

From a source, naitsika sa akin kahapon ng umaga na mag-a-announce raw kagabi ang mag-asawang Direk Perci Intalan at Direk Jun Lana na most likely ay sa September 13 na mapapanood ang finale episode ng “Gameboys: nina Elijah at Kokoy de Santos.

Actually, hindi lang daw mai-announce kaagad kahapon ng umaga ang tungkol doon dahil kailangan pa nilang abisuhan ang kanilang sponsors tungkol sa desisyon na ‘yon.

Pero hindi kaya “binibitin” lang ang finale episode ng “Gameboys” para mas lalong manabik ang avid viewers nila?

Ang “Gameboys” kasi ang itinuturing na pinakamaganda at nangungunang BL series, huh!

Paliwanag ng source ko, “Hindi naman nambibitin para lalong manabik ang mga tao. Actually, sobrang tight kasi ang schedule ng production at baka hindi talaga umabot ang episode on Sunday.

“Ang haba kasi nitong finale ng ‘Gameboys’. Sobrang ganda kasi ng materials, ayaw naman naming basta i-rush ang post production, ang editing.

“Made-delay lang dapat ng ilang araw, pero ayaw naman namin na paiba-iba ng araw and since naging tuwing Sunday na nga siya na nag-start sa episode 11, so, sa September 13 na most likely ang finale episode.

“Sa haba ng script at dami ng materials, natatagalan talaga ang editing. Finale episode ito, kaya binubusising mabuti.

“’Yun talaga ang totoo. Ayaw naming sa finale pa kami mag-compromise at hindi para mambitin at mas lalong manabik ang viewers namin,” sey ng source ko na kasali sa production ng “Gameboys”.

Naku, sa ganda naman ng “Gameboys”, for sure, aabangan pa rin ang finale episode nila kahit delayed na naman.

Right, Dondon?!

GMA PinoyTV biglang bumenta sa US

Nakatsikahan ko si Jush Andowitt na isa sa marketing consultant ng GMA PinoyTV sa Amerika. Napagtsikahan namin ni Jush na 15th anniversary na noong August ng international cable channel ng GMA 7.

Actually, marami raw events sana para doon ang kinansela muna nila dahil nga sa COVID-19 pandemic.

Sa ngayon daw, puro online events na lang muna ang ginagawa nila.

Hopefully raw next year ay makakapag-celebrate na sila ng anniversary ng GMA PinoyTV.

So kung makakapag-celebrate na nga sila next year at magkaroon na ng vaccine para sa virus, magiging Sweet 16 anniversary na ‘yon.

Samantala, mas dumami pa raw ang subscriber ng international cable channel ng GMA 7 ngayong may pandemic dahil karamihan ng mga Pinoy abroad ay work from home na, so mas marami raw ang nag-subscribe sa kanila, huh!

Oo nga pala, Dondon, nakasama ako noong 2005 sa launch ng GMA PinoyTV sa San Francisco, California at ang bongga naman talaga no’n.