Eleksyon Koalisyon target 7M dagdag na botante

Higit 29 organisasyon ang nagsama-sama para hikayatin ang pitong milyong kwalipikadong botante na magparehistro o mag-reactivate ng kanilang voting status para makaboto sa Halalan 2022.

Sa pangunguna nina dating Comelec Chairman Christian Monsod at dating Comelec Commissioner Luie Tito Guia, katuwang ang Commission on Human Rights, inilunsad ang non-partisan na grupo na ‘Eleksyon 2022 Koalisyon: Magparehistro. Bumoto. Para Sa Bukas Natin’.

“Maraming mga programa sa pagpaparehistro ng mga botante ang inilunsad noong nakaraang taon upang hikayatin ang mga Pilipino na magparehistro upang bumoto. Gayunpaman, ang mga hakbangin na ito ay madalas na nagsasapawan at hindi magawang makapasok sa mainstream culture,” ayon sa koalisyon.

Kabilang sa mga lumahok sa koalisyon ang Catholic Bishops’ Conference of the Philippines, League of Filipino Actors, National Citizens’ Movement for Free Elections, Ateneo De Manila University, De La Salle Philippines, at Makati Business Club.

Dagdag nito, “Dito ang non-partisan na grupo, Eleksyon 2022 Koalisyon: Magparehistro. Bumoto. Para sa bukas natin., ay gustong humakbang: upang mapag-isa at suportahan ang lahat ng mayroon nang mga pagkukusa sa pagpaparehistro ng mga botante mula sa buong bansa, pati na rin ang pagbibigay ng mga mapagkukunan para sa mga pamayanan na mag-ayos ng kanilang sariling kilusan.”

“Dahil sa mga realidad na kinakaharap ngayon ng bansa, ay misyon na ito ay tumatawag para sa nagkakaisang prente na tumatawid sa party lines, political learnings, mga sektor ng lipunan, at mga indibidwal na kagustuhan. Ito ay panawagan para sa lahat ng mga Pilipino na gamitin ang kanilang tungkulin sa sibika na magparehistro at bumoto para sa pangmasang kapakinabangan,” saad ng koalisyon.

“Ang 2022 halalang pambansa ay ang tutukoy sa hinaharap ng isang bansa na muling magtatayo ng sarili pagkatapos ng isang pandaigdigang pandemya. Ito ang ating pagkakataon na magkaroon ng pwesto sa mesa. Gayunpaman, upang maabot ang inaasam na hinaharap, kailangan muna natin magparehistro upang bumoto,” anila pa. (Riley Cea)