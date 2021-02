Eleksiyon malabo ‘pag may pandemya pa

Walang eleksiyong magaganap sa 2022 kapag hindi nalagpasan ang pandemya.

Ito ang babala ni Senador Bong Go nang usisain sa kanyang plano sa 2022 eleksyon.

“Pero para sa amin ni Pangulong Duterte, ‘wag muna natin pag-usapan ang politika dahil nasa pandemya pa tayo. Importante malagpasan natin ang pandemyang ito. Baka wala na tayong pag-usapang politika ‘pag ‘di natin nalagpasan ang pandemyang ito,” ayon sa senador nang kapanayamin sa Legazpi City, Albay nitong Biyernes, Pebrero 5.

Iginiit pa ni Go na huwag siyang kaladka­rin sa 2022 elections.

“‘Wag n’yo ako isama sa usapang eleksiyon,” pahayag pa nito.

“Masyadong maaga pag-usapan ‘yong politika ngayon. Naghihirap pa po ang ating mga kababayan,” dagdag nito.

Gayunman ay sinabi ni Go na karapatan ng bawat Pilipino na kumandidato.

“Alam n’yo, karapatan po ng bawat Pilipino ang tumakbo. This is democracy. Karapatan po (nila) na tumakbo bilang pangulo,” giit nito.

Matatandaang kinantiyawan ni Pangulong Rodrigo Duterte si Go nakaraang taon nang sabihin nitong mukhang gusto nitong maging Presidente dahil lahat ng sunog ay dumada­ting ito.

“Maybe he wants to be president kasi lahat ng sunog nandoon siya. Nauuna ka pa sa.. Eh wala bang sunog nandoon ka na eh. Well, huwag mo masyadong sobrahan baka mahalata,” bahagi ng kantiyaw ng Pangulo kay Go.