Eleksiyon 2022 ‘di maaawat ng pandemya – Comelec

Tuloy ang 2022 presidential election na nakaiskedyul sa May 9, 2022 sa gitna ng COVID-19 pandemic.

Ito ang tiniyak ni Commission on Election (Comelec) Director at spokesperson James Jimenez sa publiko. Sinimulan aniya na ang kanilang countdown dahil alam nila na matutuloy ang halalan. Walang dahilan para hindi matuloy ang halalan.

“We expect that we will hold the elections in the middle of the COVID-19 pandemic, that herd immunity is not yet assured at that point,” sabi ni Jimenez sa isang panayam sa radyo.

Sinabi ni Jimenez ang bilang ng mga presinto para sa 2022 polls ay nasa 110,000, mas mataas kaysa sa 84,000 presinto na ginamit noong 2019 election upang maipatupad ang social distancing.

Batay sa tala ng Comelec, mayroong hindi bababa sa 61 milyong rehistradong botante para sa 2022 poll, bagaman nilinaw niya na ang bilang ay maaari pa ring kasama ang mga namatay dahil sa COVID-19. (Mina Navarro)