Electric consumer group sumugod sa Meralco

SINUGOD ng electric consumer group ang labing limang sangay ng Meralco upang ipaha­yag ang kanilang pagkadismaya sa mataas na singil sa kuryente.

Binigyan ng grupo ng ‘notice of disconnection’ ang pitong sangay ng Meralco dahil sa kabiguan na makapagbigay nang malinis, ligtas, at abot-kayang kur­yente sa kanilang mga subs­criber.

Sinabi naman ni Gerry Arances, Executive Director ng Center for Energy, Ecology and Development (CEED) at co-convener ng P4P na ang inilunsad na kilos protesta ay dahil sa pagbabalewala ng gobyerno sa panawagan ng masa.

“We are serving this disconnection notice to give Meralco a fair warning a practice they don’t do often; that it’s about time they stop making money out of the consumers’ pockets because clean, afforda­ble renewable energy sources are now avai­lable for as low P2.99 pesos per kilowatt hour. There is no reason for us to still patronize their electricity from outda­ted type of technology that only harms the welfare of the people,” sinabi pa ni Arances.

“Nakapanliliit din na sa tuwing hindi kami nakakapagbayad sa takdang oras ay puputulan kami agad ng kur­yente. Samantalang ang Meralco na ilang taon nang hindi tumutupad sa takda nilang mandato ay nariyan pa rin. Kami naman nga­yon ang magbibigay ng disconnection notice sa kanila,” saad pa ng grupo

Matatandaang sa pinakahuling survey na inilabas ng Pulse Asia 85 percent na customer ng Meralco ay dismayado sa presyo at pinagkukuhanan ng elektrisidad.