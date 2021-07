Eleazar pinatugis mga private armed group

Inatasan ni Philippine National Police (PNP) chief General Guillermo Eleazar ang lahat ng police office at unit sa buong bansa na paigtingin ang operasyon laban sa mga private armed group (PAG) at mga loose firearm dahil sa papalapit na 2022 election.

Ito’y kasunod ng ulat ng National Task Force for the Disbandment of Private Armed Groups (NTF-DPAGs) na aabot sa mahigit 130 armadong grupo ang na-monitor ng mga awtoridad sa rehiyon pa lamang ng Mindanao.

Si Department of the Interior and Local Government (DILG) Secretary Eduardo Año ang chairman ng NTF-DPAGs.

“Papalapit na ang eleksyon at alam naman natin na may ilang politiko na gumagamit ng private armed groups para sa pansarili nilang mga interes, partikular ang maipanalo ang kanilang kandidatura gamit ang dahas. We will not allow that,” ayon kay Guillermo. (Edwin Balasa)