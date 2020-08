Eleazar: Motorcycle barrier hindi sayang

Nilinaw ni Joint Task Force COVID Shield head Lt. Gen. Guillermo Eleazar, na kailangan pa ring maglagay ng motorcycle barrier para sa mga angkas, partikular sa mga sakay na hindi magkasama sa iisang bahay sa ilalim ng pinaiiral na general community quarantine (GCQ).

Ayon kay Eleazar, kailangan pa ring maprotektahan ang sakay sa motorsiklo bilang pag-iwas na rin sa corona virus disease (Covid-19)

“Sa panahon ngayon, pamilyahan na ang hawaan ng virus. In essence, ito po ay additional safety net. Hindi naman masasayang ‘yan, pwedeng gamitin ‘yan hindi lang sapilitan,” sambit ng JTF COVID Shield head.

Sa bagong protocol na inilabas ng National Task Force on COVID-19, maaaring hindi naman maglagay ng motorcycle barrier ang mga may angkas na mag-asawa o magkasama sa iisang bahay basta may dalang katibayan na iisa lang kanilang address habang ang hindi magkasama ay bahay ay obligadong may Angkas barrier.

Kasabay pa ang dalang kabilang sila sa tinatawag na authorized personnel outside of residence (APOR), dapat din na may suot na full-faced helmet at face mask ang dalawang sakay ng motorsiklo. (Vick Aquino)