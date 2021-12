Eleazar bet pakinggan muna mga isyu sa bagong pera

Nakita nyo na ba ang bagong P1,000 bill at napansin nyo ba na ang tatlong mukha ng mga bayaning nasa orihinal na disenyo ay pinalitan ng ating Philippine Eagle? Bagama’t mahalagang proteksyunan ang ating agila, marami ang hindi komportable na ito ang ipinalit sa halip na panatilihin sina Josefa Llanes Escoda, General Vicente Lim at Chief Justice Jose Abad Santos.

Isa sa mga umaapela sa kaganapang ito ay si retired Philippine National Police (PNP) chief Gen. Guillermo Lorenzo Eleazar na ngayon ay tumatakbong senatorial candidate sa ilalim ng Partido Reporma na pinangungunahan ng tandem nina Sens. Panfilo Lacson at Vicente “Tito” Sotto.

Para kay Eleazar, sa bagong disensyo ng P1,000 bill mistulang tinanggalan na ng halaga ang mga naging kontribusyon ng tatlong bayaning sina Escoda, Lim at Abad Santos sa kasaysayan ng ating bansa. “Heroes are the pride and the inspiration of a nation. The least that we could do to honor them is to immortalize their sacrifices and contributions in order to constantly remind the present future generations of what we have been through and how we come to enjoy now the comfort of having a nation of Filipinos,” pahayag ni Eleazar na ang tatay na si Victor isang isang World War II veteran.

Nakikiayon kami sa punto ni Eleazar. Ang mukha ng mga bayani na nakalagay sa ating mga pera ay araw-araw na paalala sa kasalukuyang henerasyon at sa mga darating pang henerasyon ng mga Pilipino kung sinu-sino ang mga ninuno natin na nagbigay ng napakabigat na kontribusyon para ganap nating makamit ang pagiging isang malayang bansa.

Kung papabayaan nating mapalitan na lamang ng “flora at fauna” ang disenyo ng mga pera natin na siyang plano ng BSP sa mga ilalabas na bagong pera, unti-unti na ring mawawala ang mga alaala ng ating kasaysayan. Mananatili na lamang sa mga history books ang mga mukha at pangalan ng mga bayani natin.

Ayon pa kay Eleazar, “Every coin and every bill is itself a piece of Philippine history. Sa halip na magbawas, mas maganda sana kung magdagdag pa nga tayo upang araw-araw ay mapaalalahanan ang ating mga kababayan kung gaano kadakila ang ating lahi.”

Aniya pa, bilang anak ng isang war veteran ay ramdam niya ang magiging sentimiyento ng mga anak ng mga beterano at bayani kung tuluyan nang mawawala sa disenyo ng ating mga pera ang mukha ng ating mga bayani. Inihalimbawa pa ni Eleazar ang kanyang ama at mga kasama nitong beterano na kitang-kita ang kasiyahan at pagmamalaki kapag inuulit nila ang pagkukuwento ng mga ginawa nilang pakikipaglaban para sa bayan gayundin ang kalungkutan ng mga ito kapag naaalala ang mga nawala nilang pamilya at mga kaibigan dahil sa digmaan. “Kaya ramdam ko at nauunawaan ang sentimyento ng mga anak ng beterano tungkol sa desisyong ito. Ang tatlong bayani na nasa kasalukuyang P1,000 bill represent the stories of each and every Filipino World War II veteran,” ayon pa kay Eleazar.

Bukod sa isyung pagtanggal sa mga bayani sa pera, kinalampag din ni Eleazar ang BSP sa magiging epekto ng paggamit ng polymer banknotes sa mga abaca farmers. Ang polymer ay manipis, flexible at see-through plastic film habang ang ating pera sa kasalukuyan ay gawa sa 80 percent cotton at 20 percent abaca. Kung hindi na gagamit ng abaca sa mga susunod pang paggawa ng ating pera, nangangamba ang mga abaca farmers sa magiging epekto nito sa kanilang kabuhayan.

Sa argumento ng BSP, ang ilalabas na P1,000 bill ay para matesting ang paggamit ng polymer banknotes kung saan binigyang importansya ang security at ang pagiging mas matibay nito. Ang Philippine Eagle naman umano ay bahagi ng ilalabas na serye ng disensyo na nakapokus sa “flora and fauna” ng bansa.

Ngayon pa lamang, dapat nang resolbahin ng BSP ang mga naglabasang isyu sa ilalabas nilang serye ng mga bagong pera natin. Pakinggan muna ang samu’t saring opinyon upang makabuo ng mas magandang pormula hindi lamang sa disenyo kundi sa magiging epekto ng paggamit ng polymer o plastic sa mga apektadong sektor. Naniniwala kaming kung titimbangin ng BSP ang mga isyung ito sa bagong pera, mas makakabuo ng disensyong mas katanggap-tanggap sa lahat.