El Nido sa Palawan binigyan ng 3 buwan para linisin

PAGKATAPOS ng Boracay Island, ang mga negosyo naman sa El Nido sa Palawan ang binigyan ng tatlong buwang palugit ng Department of Environment and Natural Resources (DENR para linisin at alisin ang mga ilegal na istraktura.

Ayon Natividad Bernardino, regional director ng DENR-4-B (MIMAROPA), binigyan nila ng deadline ang may 40 establishments na nakitang nakatayo sa loob ng itinakdang easement and salvage zones sa El Nido.

“In your affidavit of undertaking (waiver), you will be given three months to self-demo­lish,” babala pa ni Bernardino sa mga business owners.

Si Bernardino ay nasa El Nido, Palawan para sa isang public-private stakeholders meetings na dinaluhan ng mga 250 residente, business operators, local DENR representatives at municipal go­vernment officials.

Ang forum ay bahagi ng ginagawang hakbang ng DENR na linisin ang El Nido sa loob ng 3 hanggang anim na buwan base sa kautusan ni DENR Secretary Roy Cimatu at Pangulong Rodrigo Duterte.

Dito itinatag ang ‘El Nido Task Force Challenge’ kung saan 50 technical people ang susuri sa may 500 negosyo upang matukoy kung sumusunod ang mga ito sa environmental standards. (PNA)