El Nido beach da best sa daigdig

Sa listahan ng 50 ‘Best Beaches in the World’ na inilabas kamakailan ng global travel website na Big 7 Travel, pumasok sa Top 10 ang Secret Lagoon sa El Nido, Palawan.

Base sa inilabas ng Big 7 Travel, ika-5 sa pinakamagandang beach sa buong mundo ang El Nido Secret Lagoon dahil sa angkin nitong kagandahan at dahil nirerekomenda itong bisitahin ng isang turista kapag nagbabakasyon sila sa Pilipinas.

“El Nido is a cluster of 45 islands just off the tip of Palawan, which is famous for its Secret Lagoon. Swim through a hole in the limestone rocks to enter a hidden bay with crystal clear water and soft sand,” pahayag ng global travel authority na Big 7.

“It feels untouched, with white sandy beache­s and tropical jungle,” dagdag nila.

Ang nasabing travel website ay pumili ng pinakamagagandang beach sa buong mundo at inilabas nila ang kanilang listahan ngayong buwan ng Hulyo.

Nanguna sa listahan ang Vaeroy Beach sa Norway sa kanilang 2021 edition.

Ang kanilang batayan sa mga napiling beach ay mga puntos mula sa nakaraang media results, official Blue Flag locations, at kontribusyon mula sa kanilang editorial staff.

Nauna nang napili ng Big 7 Travel ang isla ng Palawan bilang ‘world’s best bucket list places’ noong 2020.

Bukod sa Palawan, napasama rin ang Boracay sa Top 50 Most Beautiful Places in the World ng nasabing travel guide. (Edwin Balasa)