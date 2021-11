Ekonomiya kumikig kahit pandemya – PSA

Lumago ang ekonomiya ng bansa ng 7.1% nitong third quarter ng taon sa kabila ng isinagawang lockdown ngunit wala pa ito sa dati nitong sigla bago magpandemya, sabi ni Philippine Statistics Authority (PSA) Undersecretary Dennis Mapa kahapon.

Sinabi naman ni Socio Economic Planning Secretary Karl Kendrick Chua, ang paglago ng ekonomiya ng Pilipinas nitong third quarter ay isa sa mga pinakama¬laking itinala sa ASEAN at sa Silangang Asia (East Asia). Aniya, tama ang estratehiya ng administrasyon at malinaw ang resulta. “Our strategy was correct. The results are clear,” sabi ni Chua.

Para sa IBON Foundation, hindi dapat nagmamalaki ang economic managers dahil ang paglago ng ekonomiya ay walang kasabay na pagdami ng trabaho sapagkat mali ang diskarte nito.

“We’re seeing jobless growth at its fiercest,” sabi ni IBON Foundation Executive Director Sonny Africa. “The strategy is wrong. The results are clear.”

Ayon kay Mapa, nasa P13.32 trilyon pa lamang ang halaga ng ekonomiya ng Pilipinas nitong third quarter. Mas mataas man ito sa P12.7 trilyon noong third quarter ng 2020, hindi pa ito nakababalik sa antas na P14.1 trilyon noong third quarter ng 2019.

Sabi ni Mapa, lumago ang industriya at serbisyo ngunit umurong ang agrikultura kung ang kuwentahan sa produksyon ang susuriin. (Eileen Mencias)