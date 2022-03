Ekonomiya ibabangon, Loren todo tukod sa BPO

Sinuportahan ni dating Senador Loren Legarda na panawagan ng mga kompanya ng business process outsourcing (BPO) na pansamantalang tanggapin ang ultimatum na nag-aatas sa kanilang manggagawa na pisikal nang magbalik trabaho simulang Abril 1, 2022.

Bilang principal author ng House Bill No. 6864 o Better Normal for the Workplace, Communities and Public Spaces Act, isinusulong ni Legarda ang payagan ang pribadong sektor na ipatupad ang alternatibong work arrangement na magbabalanse sa pangangailangan sa pagpapatuloy ng operas¬yon ng negosyo habang tinitingnan din ang kapakanan ng kanilang mga manggagawa.

Ilan sa mga alternative arrangement ay work-from-home schemes at pagpapatupad ng rotation work o shifting ng mga iskedyul.

“This is still what we are aiming for because even if many, if not most, of our workers have already been vaccinated, we continue to face health risks caused by the pandemic, specially given the muta¬ting nature of the virus giving way to new forms that continue to pose threats to public health,” sabi ni Legarda.

“Moreover, and unfortunately, we now have other factors to consider aside from COVID-19: the unexpected oil price hike caused by the Russo-Ukrainian crisis which now affects the prices of our basic commodities, and the climate crisis which is expected to get even worse if we do not take drastic measures such as reducing our total carbon footprint,” dagdag pa niya.

Sabi ni Legarda, ang pagbabagong ito ay nakasasnayan na sa mga lugar ng trabaho sa nakalipas na dalawang taon nang magsimula ang pandemya.

Ang working from home ay napatunayan ding epektibong pamamaraan para mabawasan ang health risk at mapigilan ang pagkalat ng COVID-19 na hindi makakasakit sa ekonomiya. (Dindo Matining)