Ejercito: ‘Di lahat ng Pinoy may WiFi, cable

Para kay dating senador JV Ejercito, mahalaga ngayong pandemya ang impormasyon at balita.

Sinabi ito ni Ejercito sa gitna ng mainit na pagtalakay tungkol sa franchise renewal ng ABS-CBN.

Giit ng dating mambabatas, umaasa lang ang mga mamamayan sa mga libreng napapanood nila sa telebisyon para makakuha ng impormasyon at balita dahil hindi naman lahat ng mga Pilipino ay may access sa internet at cable.

“Hindi lahat ng Pilipino may access sa wifi at cable, umaasa lang sa free TV. Ang impormasyon at balita ay importante ngayong panahon ng Pandemya,” tweet ni Ejercito.