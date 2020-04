Ejay Falcon, Jana Roxas nagpakain sa mga doktor, nurse sa Diliman Hospital

Kahit nasa bahay lang at sumusunod sa enhanced community quarantine, katulad ng ibang mga celebrity, ay nakagagawa pa rin ng personal niyang pagtulong ang Kapamilya actor na si Ejay Falcon.

Kasama ang girlfriend na si Jana Roxas, nagluluto sila ng mga pagkain at si Ejay mismo ang personal na namahagi nito.

Nakausap namin si Ejay. Dati raw, sa mga nasa kalsada lang siya nakakapagbigay na mga frontliner. Pero yung huling niluto at nai-pack nila, nakapagbigay raw siya sa mga frontliner sa Diliman Hospital.

“Simple way ng pagtulong po para din sa serbisyo at sakripisyo po nila,” sabi ni Ejay.

Naka-mask naman daw siya kapag namamahagi ng relief, nang tanungin namin kung hindi ba natatakot na nae-expose siya sa virus kapag nasa labas.

Ang plano raw ni Ejay, uuwi muna sana siya sa bayan nila sa Mindoro, pero naabutan na raw siya ng ECQ. Katatapos lang daw nilang mag-last taping day ng Sandugo nang magkaroon ng ECQ.

“Dapat after ng Sandugo, uuwi po ako ng Mindoro para makita ang family ko, pero after ng last taping day namin, yun ang saktong nag-announce ng lock down.”

Miss na raw ni Ejay ang mga kaibigan niya na hindi niya nakikita at mga ka-basketball niya roon. Sa pamilya naman daw niya sa Mindoro, safe naman daw ang mga ito at nagkakausap pa rin sila. Nakakapagpadala rin daw siya ng pera sa mga ito at tulong din sa ilang mga kapitbahay niya raw sa Mindoro.

Kung may na-realized din daw siya sa nangyayari ngayon, dapat daw palaging handa at may ipon.

Aniya, “Dapat ready ka po sa lahat ng bagay. Hindi lang para sa sarili mo kasi, may mga tao rin at marami tayong mga kakilala at kababayan na puwede pang matulungan. Mag-ipon din kung may pagkakataon.”

***

Kiray lunod sa ligaya sa non-showbiz dyowa

Nag-uumapaw ang pagka-in-love ni Kiray Celis. Kahit naka-enhanced community quarantine pa, mukhang walang makapipigil sa kanilang dalawa ng non-showbiz boyfriend.

Nandiyang nag-pool party gamit ang inflatable pool. At pino-post din ni Kiray kung gaano siya kaasikaso ng nanay ng boyfriend niya na kahit naka-ecq, may mga binibigay na lutong pagkain na.

Nag-post din si Kiray ng appreciation post para sa boyfriend. Na kung saan, worth it daw yung lahat ng naranasan niyang sakit in the past sa kung ano ang meron siya ngayon sa present boyfriend.

Kinumpara pa nito sa ilang characters sa movie at sa ilang Korean actors gaya nina Hyun Bin at Lee Dong Wok na hindi raw niya ipagpapalit.

Sey ni Kiray, “Worth it lahat ng sakit, iyak at lungkot sa maling tao…kasi BAWING BAWI ng TAMANG TAO. Appreciation post sa aking boyfriend. I love you @stephanestopia. P.S. hindi kita ipagpapalit kila Captain America, Zac Efron, Hyunbin, lee dong-wook.”

Sinundan pa niya nang, “Ikaw yung ngayon. Ikaw yung bukas. Ikaw yung walang katapusan.”

***

Willie nagbibigay ngiti sa mga kapuspalad

Isa si Willie Revillame sa kahit hindi pa tapos ang ECQ ay nakapag-resume na ng live broadcast ng Wowowin.

Noong Lunes, unang beses na napanood na live na si Willie sa TV at gayundin sa official YouTube channel, Facebook at Twitter account ng Wowowin mula sa kanyang bagong studio set-up.

Kahit naman daw itinutuloy nila ang live broadcast, sumusunod sila sa guidelines para mapanatiling ligtas ang lahat sa COVID-19 kabilang na ang pagsusuot ng mask at social distancing. Meron din daw silang media ID mula sa PCOO.

Ginagawa rin daw ito ni Willie dahil maganda naman ang layunin nila. Ang makapagbigay ng saya sa pinagdadaanan ng lahat ngayon na dapat ngumiti at lumaban lang.