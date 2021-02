EJ takam sa Olympic gold

NANINIWALA si Tokyo Olympic Games-bound pole vaulter Ernest John Obiena na malaki pa ang iuumento ng kanyang performance.

Hindi pa kuntento si Obiena sa mga nasungkit na medalya sa sinalihang anim na World Athletics Indoor Tour gold events ngayong taon.

“Joined 6 indoor competitions with the ff. results,” post ni Obiena sa kanyang social media account. “What it showed me is there’s still a lot more to work on.”

Kaya naman magpapalakas pa ang 25-year-old upang makamit ang inaasam na gintong medalya sa sasalihang Summer Games na ikakasa sa Hulyo 23 hanggang Agosto 8 sa Tokyo, Japan.

Humakot si 2019 Southeast Asian Games gold medalist Obiena ng dalawang gold, isang silver at isang bronze medal.

Nakaraang Pebrero 5 lang ay inangkin ni 6-foot-2 Obiena ang gold medal sa Internationales Stadionfest Indoors sa Berlin, Germany sa kanyang itinalang 5.80 metro para sa bagong Philippine indoor record. (Elech Dawa)