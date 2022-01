EJ suportado ng Kabataan

KASABAY ng ipinahayag na suporta, bumuhos din ang galit ng grupo ng kabataan sa anunsiyo ng (Philipppine Athletics Track and Field Association (PATAFA) ukol sa pagtanggal kay EJ Obiena mula sa national training pool at ang nakaambang pagsasampa ng kasong estafa sa kanya.

Sa pangunguna ni Kabataan Partylist Rep. Sarah Elago ay ipinahayag nito ang pagsuporta kay Obiena.

“Let us support and stand with EJ Obiena! Empower athletes, our nation’s pride, inspiration to the youth and children. The system must provide them with enabling environments that maintain and improve their focus and concentration in sports. Our Filipino athletes deserve better!” ayon sa isang tweet n Elago.

Una nang nagpasa ng mga resolusyon sa Kongreso ang Kabataan Partylist para bigyang pugay at suporta si EJ sa kanyang pagkakapanalo ng broze at gold medal sa pole vault sa dalawang magkaibang kompetisyon. (Eralyn Prado)