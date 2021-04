EJ ganado sa ensayo

MAGKAHALONG pangamba, takot at excitement ang nararamdaman ni pole vaulter Ernest John “EJ” Obiena para sa nalalapit ntiong pinakaunang pagsabak sa 2020 Tokyo Olympics simula Hulyo 23 sa Japan.

Hindi napigilan ng 23-anyos na University of Santo Tomas (UST) Engineering student na si Obiena na magpost ng countdown sa natitirang araw ng kada apat na taong multi-sport na torneo sa kanyang social media account habang nasa patuloy na pagsasanay.

“Countdown to the Tokyo Olympics! Scary exciting time, surely. Send your well-wishes and cheer to show your support! I will be reading them! – EJ Obiena is feeling excited,” post ni Obiena.

Nananatili si Obiena sa training camp sa Fornea, Italy kasama ang Ukrainian coach na si Vitaly Petrov. (Lito Oredo)