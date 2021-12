Eguilos, Imus swak sa do-or-die playoff

MAAGANG niregaluhan ni Jhaymo Eguilos at Imus-Buracai de Laiya ang coach nito na si Manny Torralba sa paghablot ng silya sa do-or-die playoff ng Pool D sa pagbigo sa Rizal-EMKAI XentroMall, 90-79, sa Chooks-to-Go Maharlika Pilipinas Basketball League Invitational powered by TM Pool D at the SM Mall of Asia Arena.

“I’m cleared to coach since yesterday so I’m very thankful kay God na gumaling na agad ako and pati sa team I’m very thankful to them,” sabi ni Torralba, na nagiyahan muli ang Bandera matapos itong himatayin sa kasagsagan ng laro noong Disyembre 16 dahil sa low blood sugar.

Naghulog ang Imus ng 10-0 bomba sa simula ng ikatlong yugto upang dagdagan pa ang anim na puntos na abante sa unang hati sa 56-40.

Tinapos ni Eguilos ang laro na may 18 puntos, walong rebounds at dalawang assists habang si Adi Santos ay may 17 puntos at 10 boards sa panalo.

Tumulong din si Leo Najorda na may 11 puntos at apat na assists habang si Kurt Reyson ay nagpasok ng tatlong tres para sa kanyang siyam na puntos.

Tinapos ng Imus ang eliminasyon sa 4-1 karta kapantay ang Mindoro, kaasunod ang Manila na may 3-1 record.

Sakaling magwagi ang Manila sa huling laban nito kontra Bulacan Lunes, mahuhulog ang Imus sa ikalawang silya habang mapapatalsik ang Mindoro dahil sa quotient.

Matalo man ang Manila sa Bulacan ay magreresulta ito sa Imus para makuha ang top seed sa grupo dahil na rin sa pagbigo nito sa Mindoro nakaraang Disyembre 16, 77-70. (Lito Oredo)