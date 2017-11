Effort ni Digong ramdam ng mga Pinoy sa mataas na approval at trust rating

Tweet on Twitter

Nakikita at ramdam ng taumbayan ang pagsisikap na pagbabago sa pamahalaan ng gobyernong Duterte.

Ito ang pahayag ni Presidential Communications Office (PCO) Secretary Martin Andanar kaugnay sa latest survey ng Pulse Asia kung saan lumabas na si Pangulong Duterte ang most approved at trusted president kumpara sa mga nakalipas na pangulo ng bansa na kinabilangan nina dating Pangulong Joseph Estrada, Gloria Macapagal Arroyo at Benigno Aquino III.

Giit ng PCO chief na sa kabila ng kritisismo ng ilang kalaban sa pulitika ng administrasyon ay hindi natitinag si Pangulong Duterte sa mga gusto nitong pagbabago sa pamahalaan kabilang ang pinaigting na kampanya kontra illegal drugs, corruption, kriminalidad at maraming iba pa.

Matatandaang hindi lamang mga local critic kundi maging ilang international organization ang nagkokondena sa mga ginagawa ni Pangulong Duterte pero hindi naman ito hadlang para ipatupad ng Pangulo ang kanyang mga plano para sa mamamayan.