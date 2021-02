Edward ilalampaso sina Luis, Robi

Malaking banta si Edward Barber kina Luis Manzano at Robi Domingo, ha! Aba, marami nga ang naaliw kay Edward bilang host, na bukod sa super guwapo nga, at masarap talagang panoorin, super husay pang magsalita, at may lalim din ang binata, ha!

Sabi nga ng mga fan, kayang ilampaso ni Edward sina Luis at Robi, dahil sa fresh na look pa lang daw ng ka-loveteam ni Maymay Entrata, wagi na agad.

Kaya hindi na kami nagtaka na nabigyan siya ng pagkakataon o break na maging host na rin. Mapapanood na nga ang masayahing personalidad ni Edward sa bago niyang online show na “Kwentong Barber” sa MYX Philippines channel (@myxph) sa Kumu simula Miyerkules (Pebrero 3).

Sa “Kwentong Barber,” ipapamalas ng MYX VJ ang galing niya sa pagho-host at mas kikilalanin pa ang kanyang mga bisita habang nakikipagkwentuhan tungkol sa buhay, pag-ibig, at iba pa.

Inimbitahan ni Edward sa pilot episode ng programa ang kanyang good friend na si Darren Espanto para kumustahin ang Kapamilya artist sa mga dapat abangan niyang music releases at iba pang plano para sa 2021.

Ang “Kwentong Barber” ang pinakabagong adisyon sa mga digital offering ng MYX Philippines sa official account nito sa Kumu na @myxph, kasama ang “MYX Pop Quiz,” “MYX Fullscreen,” “Make It Mondays,” at “MYX Pwestuhan”—kung saan may libreng live online gigs ang Kumu streamers. (Dondon Sermino)