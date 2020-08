Edukasyon sa Panahon ng Pandemya

Isang linggo nalang at pormal nang magsisimula ang pasukan sa eskuwela ng ating mga kabataan. Sa panahon ng pandemya, isa ito sa pinakamahirap na haharapin ng ating bayan. Bagaman distance o blended learning ang solusyon, hindi pa rin plantsado ang mga plano para dito—isang bagay na maaring mailagay sa alanganin hindi lang ang ating mga guro, kung hindi pati ang edukasyon ng bawat kabataang Pilipino.

Inimbitahan ng ilang mga grupo ng mga guro si VP Leni Robredo noong nakaraang linggo para magbahagi ng kanilang mga mungkahi sa pagsisimula ng pasukan. Isang malaking pangangailangan ayon sa kanila ang pagkukunan ng mga modules na gagamitin sa klase. Mayroon mang naka-upload sa internet, problema naman kung paano ito makaaabot sa mga estudyante.

Ayon sa mga pag-aaral, 61% ng mga sambahayan sa Pilipinas ay walang access sa internet; at 74% naman ng mga paaralan natin ay walang imprastraktura para makasabay sa pinaplanong online learning. May mga LGU na ring nagsisimula ng mga internet hubs para alalayan ang mga estudyante, ngunit nangangailangan pa sila ng karagdagang suporta para mabigyan ng pagkakataon ang halos 20 milyong estudyante sa public school sa ating bansa.

Para punan ang problema sa access sa internet, kinakailanganing i-print ng mga guro ang mga modules para sa kanilang mga estudyante. Kaso, saan kukuha ng budget para ma-iprint at mai-distribute ang mga ito? May magandang plano sana tayo kung paano magpapatuloy ang pag-aaral, pero kulang tayo sa suporta lalo na iyong mga paaralang nasa pinakamalalayo, pinakamaliliit, at pinakamahihirap na bayan.

Pangalawa sa pinakamabigat na alalahanin para sa ating mga guro ay ang kanilang proteksyon laban sa sakit. Sa paninilbihan bilang mga guro—paglabas ng bahay para sa pag-asikaso ng mga kailangan sa klase, pati na ang posibleng pag-house visit sa kanilang mga estudyante—napakalaking peligro ang kinakaharap nila. Kaya’t hiling nila na matulungang maproteksyunan ang kanilang kalusugan sa pamamagitan ng regular na medical check-up at medical testing.

Isa ito sa mga panawagan ni VP Leni Robredo: magtayo ng isang mekanismo para sa COVID-19 mass testing ng mga guro kung saan ang mga resulta ay mailalabas bago magsimula ang klase. Mahalaga ito para siguraduhing hindi sila, ang kanilang pamilya, at ang kanilang mga estudyanteng makakasalamuha ay mahahawaan ng sakit. Kasama rin sa mungkahi ni VP Leni ang pagsigurado na may karampatang kagamitan ang ating mga guro para magampanan ang kanilang tungkulin: kasama na dito ang mga PPEs at iba pang proteksyon para sa kapakanan ng nakararami. Ilan lamang ito sa mga mungkahi ni VP Leni na kalakip sa liham na kanyang ipinadala sa DepEd nitong linggo.

Lahat tayo ay sumusubok na maipagpatuloy ang ating pamumuhay sa panahon ng pandemya—ika nga nila, sa ilalim ng new normal. Mabuti na may kongkreto tayong mga plano para sa ating mga guro at mag-aaral, pero sana’y pag-igihan pa at pagtulungan ng lahat para makamit man lang natin ang “better normal” ngayong panahon ng pandemya. Pansamantala mang nahinto ang paggulong ng normal nating mundo, patuloy pa ring nangangailangan ng sapat, akma, at mapagkalingang atensyon ang bawat guro at mag-aaral. Hindi lang ito para sa mga kabataang pag-asa ng ating bayan: ito ay para lalo sa kinabukasan ng bawat Pilipino, at sa pagbangon ng mahal nating Pilipinas.