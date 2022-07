Edukasyon, health bubuhusan ng pondo

Binabalangkas na ng Department of Budget and Management (DBM) ang panukalang pambansang budget para sa susunod na taon.

Ito ang inihayag ni DBM Secretary Amenah Pangandaman sa economic briefing sa Philippine International Convention Center (PICC) sa Pasay City.

Sa sandaling maisapinal ang panukalang budget ayon sa kalihim ay agad na isusumite ito sa Kongreso sa August 22 para maipasa bago ang Christmas break ng mga mambabatas.

“We are still working on the budget now,and we plan to submit this in Congress by August 22 and pass before the christmas break,” ani Pangandaman.

Kabilang sa mga pangunahing prayoridad sa 2023 proposed national budget ay ang pagpopondo sa edukasyon na siyang pinakamalaking paglalaanan, sektor pangkalusugan, infrastructure at agrikultura.

“We will put funding allocation for education, it is a top priority as mandated by the Constitution,” ani Pangandaman.

Bubuhusan din aniya ng pondo ang mga proyektong nasimulan ng Duterte administration partikular ang Build, Build, Build progam para matapos ang mga mahahalagang imprastrukturang pakikinabangan ng mamayan at ng bansa.

“In infrastructure sector, we will still continue with the Build, Build, Build of the previous administration and expand the same up to 2 trillion maybe by 2028,” dagdag ni Pangandaman. (Aileen Taliping)