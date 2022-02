Edukasyon, agrikultura, kaligtasan ng lahat una sa Lacson-Sotto

De-kalidad na edu­kasyon, dagdag suweldo, benepisyo sa mga guro, ayuda upang mapalakas ang kabuhayan ng mali­liit na magsasaka at mga negosyante, at kaligtasan ng publiko sa epekto ng ilegal na droga, pag­nanakaw, pandemya at mga kalamidad.

Ito ang tatlong isyu na tututukan ng tambalan nina Partido Reporma Chairman at standard-bearer Panfilo ‘Ping’ Lacson at running mate Senate President Vicente ‘Tito’ Sotto III kung sila ang mahahalal na presi­dente at bise presidente ng Pilipinas.

Ipinaliwanag ito ng Lacson-Sotto tandem sa panayam ng mga mama­mahayag sa Bicol nitong Sabado, kung saan sina­got din ng dalawang bati­kang public servants ang iba’t ibang isyung pam­bansa at inilahad ang iba pa nilang mga plano upang mapaunlad ang Pilipinas sakaling palarin sa halalan 2022.

“While ‘yong iba ‘yon ang ipinapangako, ang sa amin, sa track record naming dalawa, gina­gawa na namin,” tugon ni Lacson sa tanong kung paano niya matutupad ang kanyang pangako na pagsasaayos sa buhay ng mga Pilipino.

Ayon kay Lacson, naging adbokasiya na niya bilang senador ang pag­susulong sa dagdag na allowance ng mga guro at gayundin sa pondo na kailangan ng last-mile school program ng De­partment of Education upang mabigyan ng edu­kasyon ang mga Pilipino na nasa malalayong lugar. (Dindo Matining)