Edu marespeto sa showbiz press

Anaheim, CA. — Alam mo, Dondon (my dear editor), touched ako nang mag-DM (direct message) sa akin si Edu Manzano kahapon.

Sey ni Doods (paboritong tawag sa aktor), “Hi Jun, Edu here. Maraming-maraming salamuch sa cute write-up mo kahapon. Hope all is well. Ingat.”

Isinulat ko nga kasi sila ng girlfriend niyang si Cherry Pie Picache nang magpunta sila sa isang bar sa Resorts World Manila.

In fairness, ‘katuwa ‘yung ugali ni Dood na nag-effort para pasalamatan ako.

Nakaka-touch ang mga katulad ni Doods na marunong pa ring mag-appreciate kapag may naisusulat tungkol sa kanila ang entertainment press.

May iba kasing mga celebrity na porke’t napakarami nilang followers sa mga social media account nila, deadma na kapag naisusulat sila ng entertainment press at nagre-react lang kapag sa tingin nila ay hindi favorable ang naisulat tungkol sa kanila.

Well…

Dahil sa TNT, ASAP: Angeline mabenta pa rin sa Tate

Nag-dinner kami sa Ruth Chris Steak House Anaheim kasama ang show producers na sina Ms. Pen de Leon-Manahan, Jerry Manahan, at businewomen na sina Vina Verastigue at Frances Calayan (ng Radiant Beauty Meds Spa).

May tatlong shows si Ate Pen sa ‘10A’ US concert tour ni Angeline Quinto.

Sa Spotlight Media Entertainment nina Ate Pen at Kuya Jerry ang Anaheim show on September 9, ang Seattle show on September 11 at ang Las Vegas, Nevada show on September 30.

Sa ngayon, nakapaglabas na sila ng tickets at happy ang mag-asawa dahil mabenta ‘yon.

Isa na raw ang mga fan sa pagko-concert uli ni Angeline at kasama pa nga ang BuDaKhel nina Bugoy Drilloj, Daryl Ong at Michael Pangilinan.

Sabi nga nj Ate Pen, sana raw ay makapunta ako sa shows nila, pati na sa presscon on September 8.

Matagal nang kakilala ni Ate Pen si Angeline dahil ang singer-actress din ang unang performer sa show na prinodyus niya noon.

Wala nga raw pagbabago ang ka-sweet-an ni Angeline.

“Palagi siyang nagme-message. Always sweet naman si Angeline,” chika ni Ate Pen.

Anyway, malaking tulong sa comeback shows ni Angeline ang madalas na exposure niya sa ‘Tawag ng Tanghalan’ sa ‘It’s Showtime’, pati ang paglabas-labas niya sa ‘ASAP Natin ‘To’ dahil naipo-promote niya ang mga ‘yon.

Yes, kasama raw ni Angeline sa pagpunta sa US ang anak na si Baby Sylvio at ang partner niyang si Nonrev Daquina, ayon sa isang nakakaalam tungkol sa entourage ng singer-actress.

Bongga!