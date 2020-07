Edu inilantad ang kabaliwan sa show

Dahil wala pa rin namang vaccine for COVID-19, marami pa ring TV show na hindi pa rin makapag-live or taping sa studio.

Si Edu Manzano, may bagong show pala sa Metro Lifestyle channel ng Skycable (Channel 52 on SD and Channel 174 on HD) na nagsimula noong June, ang “Good Vibes with Edu” na napapanood tuwing Sunday, 8:30PM.

Pero dahil nga sa new normal ngayon, he’s doing it sa home office niya.

Bale naka-online lang siya habang iniinterbyu ang kanyang mga guest.

Napanood ko via YouTube (Metro Style channel) ang “Good Vibes with Edu” and as expected, aliw ‘yon dahil pampa-good vibes naman talaga ang show na ‘yon ng TV host/actor. Magaling talaga sa ganoong genre si Edu!

Naaliw ako sa episode kung saan guests niya ang tatlo niyang mga anak, sina Luis, Addie at Enzo. Aliw ang episode na ‘yon dahil napag-usapan nila ang “urban legend” na si Edu ang the first and only student ng La Salle na pumasok sa class na naka-towel lang.

May kinalaman pala si Direk Joey Reyes na professor nila sa La Salle kung bakit pumasok na naka-towel lang si Edu. That time raw ay nagpa-practice sila ng lunch time dahil athlete siya, eh, palagi siyang nale-late sa class ni Direk Joey, kaya sinabihan siya na kung ma-late pa siya ng isang beses ay ida-drop na siya sa class nito.

Pinakiusapan daw ni Edu ang coach nila na mas maaga siyang matapos sa practice, about 5 minutes early, para makapag-shower muna siya bago pumasok sa class, pero isang beses daw ay napasobra ang shower niya, kaya nang mag-bell na, no time to change na raw siya, kaya nagtapis na lang ng towel and rushed to his class.

Nag-dialogue raw si Direk Joey ng, “Are you trying to be funny?” dahil basa pa raw ang buhok niya.

In-explain naman daw niya ang side niya at hindi naman siya pinalabas ng classroom at sinabihan siya na, ‘Why don’t you seat by the air-con,’ para matuyo siya.

Tawa nang tawa ang mga anak ni Edu sa kuwento niyang ‘yon.

May episode rin kung saan guests ni Edu ang magpipinsan na sina Donna, Geneva at Sunshine Cruz.

May episode naman na reunion ng “Palibhasa… Lalake” cast na sina Amy Perez, Anjo Yllana at Richard Gomez. Aliw rin ang episode na ‘yon na pinag-usapan nila ang pagsasama nila noon sa sitcom ng ABS-CBN (may ilang episodes na nakasama rin si Edu sa show na ‘yon).

Maraming bukingan sa episode na ‘yon, kaya lalong aliw.

Napapanood nga rin pala sa iWant app ang “Good Vibes with Edu” at today ay may taping na naman sila at ang mga gine-guest pala nila ay ‘yung may mga connect-connect like may in-inquire sila sa akin na showbiz siblings.

Sa panahon ngayon ng COVID-19 pandemic, nakaka-good vibe na manood ng show ni Edu!

Juami dugong showbiz

Naaliw rin ako, Dondon, nang mainterbyu ko kamakailan via Zoom sa “Anything Goes” show ko sa Abante News Online Facebook page ang former Viva star na si Bernadette Allyson na misis ni Gary Estrada.

Lumalabas-labas pa rin naman paminsan-minsan si Bernadette sa mga teleserye.

Sa episode na ‘yon, guest ko rin si Juami Gutierrez na nephew ni Bernadette. Anak si Juami ng brother ni Bernadette na si Raymund Tinoco at mother niya si Nestle Gutierrez na related pala kay Eddie Gutierrez.

Ang kaaliw sa episode na ‘yon, nalaman ko na ang lolo ni Juami na si Jun Gutierrez ay kapatid ni Tita Nena Diaz na nanay ni Cheska Diaz-Morales na ang anak naman ay si Kiko Estrada na ang tatay ay si Gary, huh!

Biniro ko nga sila na paikot-ikot lang.

Kasi kung first cousin ni Juami ang mga anak nina Bernadette at Gary, ang anak naman ni Gary kay Cheska na si Kiko ay second cousin niya dahil first cousin ng nanay niyang si Nestle ang nanay ni Kiko.

What a trivia! Hehehe.

Actually, naaliw nga rin sina Bernadette at Juami sa bagay na ‘yon. Connect-connect din. Paikot-ikot lang!

Anyway, very supportive si Bernadette kay Juami at sinasabihan niya ito na maging professional.

Under Viva Artist Agency nga pala ang 19-year old na si Juami at co-manager si Lhelm Precioso at nagbida na sa “Tropang Torpe” sa Sari-Sari Channel ng Cignal Cable at nakasama na rin sa pelikulang “Hindi Tayo Pwede” ni Lovi Poe at sa “Sons of Nanay Sabel” ni Ai-Ai delas Alas.