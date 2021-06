EDSA trapik solb! Cubao-airport 15 minuto na lang

Pinagmalaki ni Pangulong Rodrigo Duterte na nasolusyunan niya ang matinding trapiko sa EDSA.

Ayon kay Duterte sa panayam ni Pastor Apollo Quiboloy, nilara­wan niya na krisis ang pagdaan sa EDSA noon.

“Ang traffic ngayon sa EDSA maluwang na, okay. But early on sa administration ko, it was a crisis there,” ani Duterte.

Aniya, may mungkahi umano ang kanyang mga ‘bright boy’ na lumikom ng pondo para magtayo ng train system o kaya’y flyover para maibsan ang traffic sa naturang highway.

“It behooves upon me now really to find out itong solution kung papaano. Now ito ngayong sa taas, ito na lang ang binuhos ko ‘yong ano mga grant-grant, doon ko binuhos ‘yong pera,” pagbibida ni Duterte sa Skyway Stage 3 na nagdugtong sa north at south Metro Manila.

Ang naturang proyekto ay inaprubahan pa noong panahon ni dating Pangulong Noynoy Aquino, natapos ito sa administrasyon ni Duterte at binuksan ngayong taon.

“O ‘di ngayon maluwang na ang traffic ng Maynila. If you go to Cubao-airport, it’s about 15 minutes,” saad ng Pangulo.