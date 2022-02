EDSA People Power buhay sa mga frontliner – Duterte

Kinilala ni Pangulong Rodrigo Duterte ang serbisyo at sakripisyo ng mga medical at essential frontliner sa paggunita sa ika-36 na anibersaryo ng EDSA People Power kahapon.

Sa kanyang mensahe, sinabi ng Pangulo na ang paggunita sa EDSA People Power ay isang paalala na makakamit ang ikabubuti ng lahat kung mayroong pagkakaisa, tulungan at paniniwala.

“As we honor the courage and solidarity of those who have come before us and fought to uphold our democracy, let us also honor and thank those who continue to keep alive the legacy of this largely peaceful and non-violent revolution,” ani Pangulong Duterte.

Binanggit nito ang mga tumutulong sa rescue at relief operation, mga community volunteer at mga frontliner laban sa COVID-19 pandemic na patunay aniyang buhay ang diwa ng People Power sa araw-araw na pamumuhay ng mga Pilipino.

Hinimok ni Pangulong Duterte ang mamamayan na kilalanin ang mga patuloy na nagsusulong ng legasiya ng EDSA People Power at tularan ang kanilang ipinakitang kabayanihan, hindi makasarili at marubdob na hangaring makabangon sa mga kinakaharap na pagsubok sa ngayon para sa mas magandang Pilipinas. (Aileen Taliping)