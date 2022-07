EDSA Busway, mga tren libre hanggang Disyembre

Pinalawig pa ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang libreng sakay sa EDSA Busway Carousel para sa lahat ng pasahero hanggang Disyembre 2022.

Magbibigay din ng libreng sakay sa Metro Rail Transit 3, Light Rail Transit 2 at Philippine National Railways (PNR) hanggang Disyembre subalit ito’y para lamang sa mga estudyante.

Kinumpirma ito nina Department of Transportation (DOTr) Secretary Jaime Bautista at Executive Secretary Vic Rodriguez matapos ang pagpupulong sa Malacañang.

Ayon kay Bautista, inaprubahan ni Marcos ang isinumite nilang memorandum para sa pagpapalawig ng libreng sakay sa mga nasabing transportasyon.

Nakasaad aniya sa memo na mayroong pondo para sa service contracting sa ilalim ng 2022 General Appropriations Act.

Ikonsidera naman aniya ang kalagayan ng mga estudyante na naapektuhan ng pandemya kung kaya’t inirekomenda nila ang pagpapatupad ng libreng sakay para sa mga ito na epekto sa first quarter ng School Year 2022-2023 o mula Agosto 22, 2022 hanggang Nobyembre 4, 2022.

“The move will ease the burden of rising living expenses on Filipino families and help them save money, especially with the return of face-to-face classes after more than two years,” ayon pa sa pahayag ng DOTr.

Matatandaang Marso 28, 2022 nang simulang ipatupad ng MRT-3 ang libreng sakay sa utos na rin nina daging pangulong Rodrigo Duterte at dating DOTr secretary Arthur Tugade. (Dolly Cabreza/Prince Golez)