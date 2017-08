EDITORIAL: Pinay power sa Softball World Series

Magandang balita sa gitna ng mga problemang kinakaharap ng bansa ang pagwawagi ng Team Manila-Philippines sa kampeonato ng Pony International 18-U Girls Softball World Series sa California.

Ito ang unang pagkakataon na mula sa Asia ang tinanghal na kampeon sa naturang world series sa softball. At ang pinaka-espesyal dito ay mga manlalarong Pinay ang nagwagi.

Muling napatunayan sa ka­ni­lang panalo ang kakayahan­ ng mga Pinoy na makipagsabayan sa mga foreign counterparts nila.

Wika nga ay world class talaga ang talento­ ng mga manlalarong Pinoy kung mabibigyan nang tama at mahusay na training.

Mabigat ang kanilang kalaban dahil ito ang defending champion na Central Hemet Xplosion.

Subalit nilampaso ng mga Pinay ang defending champions para iuwi ang panibagong karangalan na ito ng Pilipinas sa larangan ng sports.

“The girls deserve the win because we were able to keep our composure and were not intimidated by the defending champions so our errors were limited,” pahayag ng kanilang coach na si Anna Santiago.

Tunay na kahanga-hanga ang kanilang ginawa. Maipagmamalaki ng bawat Filipino. Dapat ipagbunyi natin ang karangalan na kanilang inuwi sa ating bansa.

Ang kanilang kampeonato ay tagumpay na rin ng Pilipinas na kauna-unahan bansa mula sa Asia na hindi lamang nanalo kundi tinalo pa ang defending champion.

Magsisilbing inspirasyon ang inyong tagumpay sa iba pa nating mga manlalaro na nagnanais suma­bak sa mga international competition.





Mabuhay ang bawat miyembro ng Team Manila-Philippines. Gayundin sa mga taong nasa likod ng kanilang tagumpay na buong pusong ibinigay ang suporta sa mga manlalarong Pinay.