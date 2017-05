EDITORIAL: Kaanak ng mga na-tokhang, magdemanda!

Sabi ng mga hindi naniniwala na may nangyayaring extrajudicial killings (EJKs) sa bansa sa gitna ng ‘war on drugs’ ng gobyernong Duterte o mas kilala sa katawagang ‘tokhang’, nasaan daw ang mga kaso?

Hindi rin daw makatwiran ang paratang na state-­sponsored ito dahil iniimbestigahan naman ng pulisya ang ilang kuwestyunableng kamatayan. May mga pulis na rin daw na naitapon sa malalayong ­destino dahil sa kanilang palyadong ­trabaho.

Para sa kanila, paninira at propaganda lang ang mga upak kay ­Pangulong Digong Duterte na libu-libong na-EJK daw ng kanyang ‘war on drugs’. Ang pinagsususpetsahan­ nila na nasa likod ng maiingay o iyong mismong mga nag-iingay ay ang mga: dilawan at iyong mula sa kampo ng mga talunan na hindi raw maka-move on; iyong mga malala­king tao sa likod ng drug trade, pati na ang mga tiwaling opisyal na posibleng ‘patong’ sa sindikato; at mga nasasagasaan lang daw sa kamay na bakal ni Pangulong Digong kontra droga, tiwaling mga opisyal at mga petiks at walang silbi sa gobyerno.

‘Yan lang naman daw ang maiinis sa “mahusay at maaksyong pamamahala” ng Pangulo.

May isang punto sa kanilang mga sinasabi ang magandang pag-ukulan ng pansin. Iyong paghahanap nila ng mga kaso. Sa mahigit 8,000 napaslang sa ‘war on drugs’ ni ­Pangulong Digong mula nang pormal itong maupo noong Hulyo, ilang kaso nga ba ang isinampa ng mga kaanak ng mga napatay?

Mahirap nga naman na paulit-ulit na sinasabi sa balita at ipinagdidiinan ng mga human rights advocates na kinakatay nang walang kalaban-laban ang mga mamamayan sa ‘war on drugs’ ni Pangulong Digong kung wala namang mga kaso. Pwedeng kaso sa presinto, kaso sa piskalya o kaso sa korte. Ilan na nga ba sa libu-libong binulagta ang seryosong ­ipinaglalaban ng mga naulila ang pagkakapaslang?

Tanong naman dito ng mga kaanak: Saan kami magsasampa ng kaso? Iyong kakasuhan, kung ­police operations ang nangyari, ay malamang na pulis na tagaroon din sa presintong kanilang pagsusumbu­ngan. May kaba na agad sa seguridad ang pamilya.

Kahit naman sa Commission on Human Rights (CHR) maghain ng demanda, hindi pa rin garantiya na hindi sila mabubuweltahan. Baka raw imbes isa lang sa kanila ang binulagta ay baka maubos pa ang pamilya.

Tunay na napakahirap ng sitwasyon ngayon ng paghahanap ng hustisya para sa mga napaslang, pero importante talaga na may nagrereklamo at may palaban para matigil na ang kakila-kilabot na patayan sa bansa.