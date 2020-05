Edgar, Mona wedding kanselado dahi sa COVID-19

Alam mo ba, Dondon, na sa Friday ay 60 years old na ang former sexy actor of the 80’s na si Edgar Mande?

Wow, senior citizen na si Edgar, pero wala sa hitsura niya, huh!

Parang in his early 40’s pa nga lang ang isa sa dating Liberty Boys ni Alfie Lorenzo (SLN).

Noong i-post ko nga ang picture namin kasama ang fiancé niyang si Ramona Fabie, marami ang nagsabing he’s still looking young.

Si Annabelle Rama nga habang katsikahan ko kahapon, hindi makapaniwalang 60 na nga si Edgar. Parang wala raw sa hitsura ng dating aktor.

Anyway, noong Saturday (bale Sunday sa Philippines), pinasundo ako ni Edgar at binigyan ng birthday dinner sa bahay nila ni Mona (palayaw ng kanyang fiancé).

“Alam ko na malungkot ka dahil mag-isa ka sa condo nina Tita Annabelle, kaya gusto namin ni Mona na i-celebrate mo naman ang birthday mo sa bahay namin,” sabi niya nang tawagan niya ako last week.

Iba rin talaga ang mga artista noong araw, Dondon, dahil matindi ang pakikisama nila sa entertainment press.

Actually, si Edgar, sa tuwing nasa Los Angeles, California ako, hindi nakakalimot mag-imbita ‘yan.

Siyempre, palagi rin naming napagkukuwentuhan ang dati niyang manager na si Tito Alfie. Hindi raw niya nakakalimutan na ang yumaong manager ang unang nagsama sa kanya sa kanya sa Amerika noong 1985.

Noong birthday dinner ko sa bahay nila ni Mona, nagulat ako dahil ang dami ng food na pina-deliver nila at pati dessert, grabe.

“For your birthday,” sey ni Mona.

That day pala, day-off ni Mona bilang private nurse ng Hollywood record and movie producer na si Quincy Jones.

Bale 6 days a week kasi ang trabaho ni Mona sa pamosong Hollywood executive.

Sa kuwento nga ni Mona tungkol sa kanyang boss, sobrang bait daw ni Quincy, kaya naman masaya siya sa trabaho niya roon.

Isa nga pala sa mga napagkuwentuhan namin nina Edgar at Mona ay ‘yung tungkol sa big wedding sana nila sa Saturday na hindi na nga muna matutuloy.

So, kailan na?

“Hindi pa namin iniisip kung kailan matutuloy. Habang wala pang vaccine sa COVID-19, hindi pa puwedeng magplano uli.

“Pero itutuloy naman namin, kapag ok na ang lahat at natapos na ang problema sa pandemic na ito,” sabi ni Edgar.

Sabi naman ni Mona, gusto raw ni Edgar na big wedding talaga, kaya hindi na nila plinano na mag-civil wedding na lang muna.

Anyway, on Monday, ipapalabas ko ng 2:00PM sa Abante News Online Facebook page show ko ang interview ko kina Edgar at Mona. Mapapanood din ‘yon sa Anything Goes with Jun Lalin YouTube channel.

***

Jona, Rey, Joey concert sa US malabo na

Usapang-US na rin lang tayo, ang concert producer na si Ms. Pen de Leon-Manahan, nag-return na pala ng bayad ng mga bumili ng tickets sa “Acoustic Playlist” concert na hawak niya.

Si Ate Pen kasi ang producer ng May 17 Sycuan Casino show nina Rey Valera at Joey Generoso kung saan ay guest sana si Jona.

Ayaw raw kasi niyang hindi magbalik ng bayad kasi hindi pa naman daw sure kung kailan nga matutuloy ang show nina Rey at Joey.

“So, nag-return na nga ako ng bayad ng mga bumili ng tickets.

“’Yung sponsors naman ng show na nagbayad ng cash sa akin, ibinalik ko na rin,” sabi ni Ate Pen.

Marami rin shows na naka-schedule this year sa US ang hindi nga sure kung kailan mari-reschedule.

Marami rin akong mga kilala dito sa US na involved sa entertainment industry at nagpapadala ng mga celebrity mula sa Philippines para mag-show ang nag-iisip na muna ng ibang negosyo.

“Mahirap talaga. Ang daming nabago dahil sa COVID-19 pandemic na ito,” sabi ng isang show promoter na nakatsikahan ko.

Actually, around the world talaga, ang daming nabago dahil nga sa pandemic na nararanasan natin, kaya sana, matapos na nga ito, sana ay maka-discover na talaga ng vaccine!

Let’s all pray na lang!