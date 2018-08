Eddie, Annabelle ‘di nakakalimot sa utang na loob kay Mother Lily

Tatlo sa mga tinawag sa stage para magsalita during Mother Lily’s birthday party ay ang mag-asawang Eddie Gutierrez at Annabelle Rama at ang anak nilang si Ruffa Gutierrez.

Dialogue nila, kung hindi talaga dahil kay Mother Lily ay baka hindi sila bumalik sa Pilipinas mula Amerika noong 80’s.

Nang magpunta kasi noon si Mother Lily sa San Francisco, California ay tinawagan niya si Tito Eddie sa bahay nito sa Northridge, California, pero tamang-tama naman na nasa Bay Area ang aktor.

“May office kasi ako noon sa Bay Area, kaya pinuntahan ko si Mother Lily sa bahay ni Roselle, mga 10:00PM. Sabi niya sa akin, nasa kanya na sina Susan (Roces), Amalia (Fuentes) at Vilma (Santos) at wala raw siyang leading man for them.

“Nang makita niya ako, sabi niya, ‘Puwede ka pa pala, Eddie!’

“Akala yata ni Mother Lily, na tumaba na ako. Na malayo na ang hitsura ko sa hitsura ko noong umalis ako ng Pilipinas. That time kasi, February of 1986 na. Umalis kasi ako ng Pilipinas ng March 8, 1979.

“Ang bilis nga, umuwi na ako kaagad ng Pilipinas noong March 8, 1986. Same date ng alis ko, seven years after nga lang,” pagbabalik-tanaw ni Tito Eddie.

Si Bisaya nga, thankful kay Mother Lily at naalala talaga na ang Regal producer ang nagbigay ng bahay nila sa White Plains.

“Mother, salamat, binigyan mo kami ng bahay. ‘Yung bahay, nandiyan pa. Napa-renovate na namin, ang ganda na, kaya Mother, huwag mong babawiin!” natatawang sabi ni Bisaya.

Sa ngayon, good friends sina Bisaya at Mother Lily at halos araw-araw kung magkita sila. Kapag hindi busy si Mother Lily, tatawagan na kaagad niya si Bisaya para i-invite na kumain.

“We super love, Mother Lily!” sabi naman ni Ruffa