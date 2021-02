Edad 5, 70 palabasin para makabawi ekonomiya: MGCQ sa Marso pantawid-gutom

INIREKOMENDA ng National Economic and Deve­lopment Authority (NEDA) kay Pangulong Rodrigo Duterte na ilagay sa modified general community quarantine (MGCQ) status ang bansa simula sa March 21.

“We further open the economy to MGCQ for the entire Philippines, especially NCR starting March 21,” ayon kay NEDA acting Secretary Karl Kendrick Chua.

Iginiit ng opisyal na mahalagang matugunan ng gobyerno ang mataas na antas ng kagutuman matapos magdeklara ng mahabang lockdown dahil sa COVID pandemic.

Marami aniyang mga negosyo ang nagsara at maraming manggagawa ang nawalan ng trabaho kaya maraming pamilya ang naghirap at nagutom.

“The main reason is gusto nating ma-mitigate o mabawasan ‘yong sickness, hunger, poverty, job and income loss that are arising from non-COVID cases,” ani Chua.

Iminungkahi ng kalihim sa Pangulo na gumamit ng localized lockdown para mapigilan ang pagkalat ng virus sa isang komunidad ng hindi kailangang isama ang buong bayan, lungsod o lalawigan.

Sa ganitong paraan ayon kay Chua ay makakilos pa rin ang mga hindi apektado at makapagpatuloy ng kanilang araw-araw na buhay.

Kasabay nito ay inirekomenda ng opisyal na palabasin na ang mas mara­ming Pilipino para makabawi na ang ekonomiya ng bansa.

“Ngayon po kasi 15 to 65 lang ‘yong puwedeng lumabas. Ang proposal po namin, i-gradual natin ‘yong pag-expand to aged five to 70,” apela ni Chua kay Duterte.

Ang isyu ayon kay Chua ay pag-uusapan pa sa pagitan ng mga alkalde ng Me­tro Manila.

Pero binigyang-diin ng kalihim na maaari lamang lumabas ang mga kabataan kasama ang kanilang mga magulang o kaya ay sa mga open areas sa ganitong paraan ay makapagtrabaho ang mga magulang.

Sinabi ni Chua sa Pa­ngulo na kailangang balansehin ang ekonomiya at pagkontrol sa COVID-19 dahil nakita naman aniya sa last quarter ng 2020 ay hindi umakyat ang COVID cases sa bansa.

“Hindi po natin sinasabi na ibukas lang natin ‘yong ekonomiya at huwag na nating pakialaman ‘yong COVID vases, kailangan po natin both,” dagdag ni Chua. (Aileen Taliping)