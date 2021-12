Edad 5-11 bakunahan bago isalang sa face-to-face class

Umapela si San Jose Del Monte City Rep. Florida “Rida” P. Robes sa Inter-Agency Task Force on the Management of Emerging Infectious Diseases (ISTF) na unahin na bakunahan ang mga batang may edad 5-11 bago payagang pumasok para sa face-to-face classes.

Sa kanyang privilege speech noong Lunes, sinabi ni Robes na maging ang mga nasa kolehiyo ay limitado lamang sa mga estudyanteng nabakunahan na kaya’t dapat din itong panuntunan sa mga batang nasa kinder at elementary school para sa kanilang proteksiyon.

“Sa kolehiyo ay pinapagayan lang pumasok ang mga fully vaccinated, mas lalo sana nating proteksyunan ang mga mas batang estudyante na hindi pa bakunado,” ani Robes.

“Ako po ay isang ina at alam ko ang damdamin sa ating mga anak kapag sila ay pumapasok sa eskwela lalo na at may naka-ambang virus na maaring nilang makuha sa labas. Ang may pilot run ng face-to-face classes ay mga nasa 5 to 11 age group na hindi pa bakunado dahil wala pang bakuna na pinapayagan sa kanilang edad,” giit pa niya.

Sa kasalukuyan, wala pa aniyang nagsumite ng Emergency Use Application (EUS) sa Food and Drug Administration (FDA) para sa mga batang may edad na lima hanggang 11.

Nauna ng ipinahayag ni FDA Director General Eric Domingo na hinihintay pa nila ang Pfizer BioNTech na magsumite ng aplikasyon para sa EUA ng kanilang bakuna laban sa Covid-19 na ilalaan sa nasabing grupo. Ang FDA ng Amerika, European Medicines Agency at iba pang bansa ay pinagkalooban na ng EUA ang Pfizer para sa mga batang may edad na lima hanggang 11-taong gulang.

Aniya, interesado na ring magsumite ng EUA ang Sinovac firm para sa nabanggit na grupo. Ginagamit na itong pambakuna sa China at Indonesia para sa nasabing grupo ng mga bata.

Hiniling naman ni Robes sa FDA na pabilisin ang pag-apruba sa aplikasyon ng dalawang bakuna upang matiyak na protektado ang mga bata sa kanilang pagbabalik-eskuwela.

Mahigit 100 pampublikong paaralan, kabilang ang 28 sa National Capital Region (NCR), ang pinayagan na ng Department of Education na magsagawa ng pagsubok sa face-to-face classes.

Samantala, plano ng DepEd na isama na rin ang 177 mga paaralan sa buong bansa para sa limitadong face-to-face classes ngayong Disyembre hanggang Enero sa 2022.